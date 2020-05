RTL verschiebt "Are You The One?" ins Nachtprogramm

© TVNow/Markus Hertrich

Nachdem zuletzt nicht mal eine Million Zuschauer einschalteten, verbannt RTL seine neue Datingshow "Are You The One?" in die Nacht. Ursprünglich wollte der Sender das eigentlich für TVNow gedachte Format ohnehin nicht zur besten Sendezeit zeigen.



22.05.2020 - 15:52 Uhr von Alexander Krei 22.05.2020 - 15:52 Uhr

RTL reagiert auf die desolaten Quoten von "Are You The One?" und nimmt die Datingshow mit sofortiger Wirkung aus der Schusslinie. Die Produktion von RTL Studios, die ursprünglich ohnehin vorwiegend für den Streamingdienst TVNow gedacht war, läuft schon von der kommenden Woche an nicht mehr in der Primetime, sondern jeweils in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Anschluss an das "Nachtjournal".

Am Mittwochabend nimmt RTL dagegen kurzerhand eine neue Folge von "Mario Barth räumt auf!" ins Programm, in den beiden darauffolgenden Wochen sollen es Wiederholungen der Rankingshow "Die 25" mit Sonja Zietlow richten. So gibt es am 3. Juni die Folge "Wenn eine Sekunde das ganze Leben verändert" zu sehen. Eine Woche später heißt es: "Diese Geschichten sollte Hollywood verfilmen".

Mit der Programmänderung versucht sich RTL in Schadensbegrenzung, immerhin hatte "Are You The One?" in dieser Woche nicht mal mehr eine Million Zuschauer vor dem Fernseher gelockt. Im Schnitt verzeichneten die drei bislang ausgestrahlten Doppelfolgen nur etwas mehr sieben Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen - viel zu wenig für die Ansprüche des Marktführers. Wer die Kuppelshow mit Jan Köppen weiterhin sehen will, muss nun also lange wach bleiben oder gleich zu TVNow wechseln.

Ursprünglich hatte RTL ohnehin nicht vor, die Sendung mit Moderator Jan Köppen derart prominent zu platzieren. Geplant waren zunächst nur zwei Folgen, die Ende April auf einem Sendeplatz am späten Abend ausgestrahlt werden sollten. Kurzerhand entschied sich der Sender dann jedoch dazu, "Are You The One?" in die Primetime zu holen - eine Fehlentscheidung, wie der Blick auf die Quoten schnell offenbarte.

Teilen