ZDF führt "Große Terra-X-Shows" im Sommer fort

© ZDF/Sascha Baumann

Im November vergangenen Jahres holte das ZDF sein am Sonntagvorabend sehr erfolgreiches Dokulabel "Terra X" im Show-Format in die Primetime. Im Sommer sind nun weitere Ausgaben mit Kerner, Lesch und Steffens geplant.



26.05.2020 - 12:31 Uhr von Uwe Mantel 26.05.2020 - 12:31 Uhr

Im Schnitt rund viereinhalb Millionen Zuschauer sahen sich in diesem Jahr bislang am Sonntagvorabend "Terra X" im ZDF an - unter diesem Namen sind zwar ganz unterschiedliche Dokumentationen und Doku-Reihen zu sehen, dem ZDF ist es hier aber offensichtlich bestens gelungen, das übergreifende Label fest beim Publikum zu verankern. Im November vergangenen Jahres brachte man unter dem Namen "Terra X" dann sogar erstmals eine Primetime-Show an den Start - ein Mix aus Wissens-Beiträgen und Promi-Raterunde.

Die Quoten waren nicht herausragend, aber zumindest recht solide: 3,55 Millionen Zuschauer sahen im Schnitt zu, die Marktanteile lagen bei 12,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 5,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Das reichte in jedem Fall, um die Show-Reihe in diesem Sommer fortzusetzen. Am Mittwoch, 8. Juli steht die nächste "Große 'Terra X'-Show" auf dem Programm, eine weitere Ausgabe ist für den 26. August angekündigt.

Die Juli-Ausgabe steht diesmal unter dem Oberthema "Rätsel der Welt". "Es werden atemberaubende Orte und geheimnisvolle Phänomene auf der ganzen Erde gezeigt und ihre gelösten und noch ungelösten Rätsel beleuchtet", beschreibt das ZDF die Ausrichtung. Zwei Rateteams spielen gegeneinander um 20.000 Euro für den guten Zweck. Als Moderator führt wieder Johannes B. Kerner durch die Sendung, dem für den wissenschaftlichen Sachverstand noch Dirk Steffens und Harald Lesch zur Seite stehen. ChrisTine Urspruch, Uli Kunz, Bettina Zimmermann, Michael Kessler und andere präsentieren in Einspielfilmen die Themen.

Teilen