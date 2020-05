"Rote Rosen": Neue Folgen wieder ab Anfang Juli

© ARD

So kurz wie bei "Sturm der Liebe", das nach nur dreiwöchiger Corona-Auszeit noch im Juni zurückkehrt, geht's bei "Rote Rosen" nicht, ab Anfang Juli stehen aber auch bei der zweiten ARD-Telenovela wieder frische Folgen auf dem Programm.



27.05.2020 - 10:41 Uhr von Uwe Mantel 27.05.2020 - 10:41 Uhr

Rund 900.000 Zuschauer sahen in den vergangenen Tagen die ersten Wiederholungsfolgen von "Rote Rosen", mit der Das Erste seit Freitag vergangener Woche die Ausstrahlungspause der aktuellen Staffel überbrückt, die durch die mehrwöchige Produktions-Unterbrechung im März und April nötig geworden war. Das sind natürlich weniger als bei den Erstausstrahlungen, die im Mai bis dahin 1,06 Millionen Zuschauer verfolgt hatten - der Rückgang fiel allerdings vergleichsweise milde aus. Trotzdem wird man die "Rote Rosen"-Zuschauer nicht allzu lange auf die Folter spannen, wie es in der aktuellen Geschichte weiter geht.

Den aktuellen Programmplänen zufolge meldet sich die von der Studio Hamburg Serienwerft in Lüneburg produzierte Serie am 6. Juli mit neuen Folgen im Programm zurück. Damit wird die Corona-Pause rund sechs Wochen dauern und somit etwa doppelt so lange wie bei "Sturm der Liebe", wovon schon ab dem 22. Juni neue Folgen zu sehen sein werden. Das Team von "Rote Rosen" hatte Ende April die Produktion wieder aufgenommen, zunächst allerdings noch in vermindertem Pensum, damit sich alle Beteiligten an die veränderten Drehbedingungen gewöhnen konnten.

Mehr zum Thema "Sturm der Liebe" wird noch im Juni fortgesetzt

Teilen