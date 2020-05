One testet neue Show mit Comedian Simon Stäblein

© imago images / Future Image

15 Minuten, kurz und kompakt: Schon in der kommenden Woche nimmt One eine neue Comedyshow mit Simon Stäblein ins Programm. In der Pilotfolge von "Stäblein seine Themen" befasst sich der Comedian mit dem Superfood-Trend.



28.05.2020 - 11:25 Uhr von Alexander Krei 28.05.2020 - 11:25 Uhr

Der ARD-Spartensender One testet eine neue Comedyshow mit der Länge einer großen Pause: Schon in der kommenden Woche gibt es die erste Ausgabe von "Stäblein seine Themen" zu sehen, die mit einer Laufzeit von 15 Minuten äußerst kompakt daherkommt. Präsentiert wird die Show vom Comedian Simon Stäblein, die Produktion übernimmt Brainpool.

"Stäblein seine Themen" sollen "kurz und knackig serviert" werden, heißt es in der Beschreibung des Formats. Und der WDR verspricht, dass niemand ohne neue Erkenntnisse nach Hause gehen wird. "Vielleicht auch mit einer ganz anderen Sicht auf das Thema als vor der Sendung." Zum Auftakt geht's um das Thema "Chia, Açai, Quinoa - Chi Chi oder Superfood?". Als Gast ist der Schauspieler und Comedian Simon Pearce mit dabei.

Eingebettet ist die neue Show, von der zunächst eine Folge produziert wurde, in einen Comedy-Abend. Sie läuft am Donnerstag, den 4. Juni um 21:30 Uhr bei One und damit im Anschluss an "extra 3" und "Die Florian Schroeder Satire Show". Im weiteren Verlauf des Abends übernimmt "Mord mit Aussicht".

