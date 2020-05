Sat.1 setzt künftig auf rein männliche Jury bei "The Taste"

© Sat.1/Jens Hartmann

Im Spätsommer wird Sat.1 die achte Staffel seiner Kochshow "The Taste" ausstrahlen. Anders als in den Jahren zuvor wird in der Jury erstmals keine Frau sitzen. Stattdessen stößt der Österreicher Alex Kumptner in den Kreis der Juroren neu dazu.



28.05.2020 - 12:27 Uhr von Alexander Krei 28.05.2020 - 12:27 Uhr

In Grünwald bei München haben die Dreharbeiten für die achte Staffel von "The Taste" begonnen. Die Zuschauer werden sich nicht nur mit Angelina Kirsch auf eine neue Moderatorin einstellen müssen (DWDL.de berichtete), sondern auch auf ein neues Jury-Mitglied. Erstmals wird die Jury rein männlich daherkommen, nachdem Maria Groß nach nur einer Staffel künftig nicht mehr dabei sein wird.

Ihren Platz übernimmt stattdessen der Österreicher Alex Kumptner, der neben Alexander Herrmann, Time Raue und Frank Rosin sitzen wird. Kumptner ist mit zwei Hauben im Gault-Millau ausgezeichnet und wirkte in der Vergangenheit unter anderem in der "Küchenschlacht" und in seiner Kinder-Kochshow "Schmatzo" mit.

"Wer einer Horde Kinder spielerisch das Kochen und den verantwortungsvollen Umgang mit Lebensmitteln beibringen kann - der schafft es locker, mit drei Sterneköchen klarzukommen", sagt der Koch, der sich nach eigenen Angaben bereits einen ausgeklügelten Plan zurechtgelegt hat, um die talentiertesten Hobby- und Profiköche in sein Team zu holen.





Wann die neuen Folgen von "The Taste" ausgestrahlt werden, ist noch nicht bekannt. Sat.1 nennt bislang nur grob den Spätsommer als Starttermin für das Format, das von Red Arrow Studios entwickelt und hierzulande von Redseven Entertainment produziert wird.

Mehr zum Thema Sat.1: Kirsch moderiert "The Taste" und Guinness-Ranking



Teilen