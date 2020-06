Trotz Corona: Neue Böhmermann-Show ab Herbst

© ZDF/Ben Knabe

Das Coronavirus hat zuletzt einiges in der Branche durcheinander gewirbelt, Jan Böhmermanns neue ZDF-Show soll aber wie geplant im Herbst starten. Inzwischen sind schon ein paar wenige Informationen zum Format durchgesickert, auch der mögliche Titel der Show.



02.06.2020 - 12:06 Uhr von Timo Niemeier 02.06.2020 - 12:06 Uhr

Ende 2019 hat Jan Böhmermann zum letzten Mal das "Neo Magazin Royale" präsentiert. Seither hat sich der Satiriker im Fernsehen sehr rar gemacht, er arbeitet derzeit mit seinem Team an einer neuen Sendung, die künftig im ZDF-Hauptprogramm zu sehen sein soll. Trotz des Coronavirus hält das ZDF an seinem schon Ende 2019 festgelegten Fahrplan fest und will die neue Böhmermann-Show im Herbst dieses Jahres auf die Bildschirme bringen. Das bestätigte nun ein Sendersprecher gegenüber DWDL.de.

Weitere Informationen zur Show will das ZDF derzeit aber noch nicht bestätigen. Also auch nicht den möglichen Namen, den die österreichische Tageszeitung "Der Standard" zuletzt ins Spiel gebracht hatte. Nach Informationen der Zeitung soll die Sendung "ZDF Magazin" heißen. "Aktuell sind Jan Böhmermann, sein Team und die zuständige ZDF-Redaktion dabei, sein neues Format redaktionell zu planen und vorzubereiten. Sobald es konkreter wird, werden wir uns melden", heißt es dazu auf DWDL.de-Anfrage aus Mainz.

"Der Standard" berichtete am Pfingstmontag außerdem von einer Personalie der neuen Böhmermann-Show. So soll Hanna Herbst, ehemalige Vize-Chefredakteurin von "Vice" in Österreich, als Chefin vom Dienst beim neuen Format mitarbeiten. Sie war zuletzt von Wien nach Köln gezogen und bestätigte ihre Mitarbeit an der Sendung gegenüber der Zeitung. Das Format habe "riesiges Revolutionspotenzial", so Herbst. "Mit ihrer Reichweite und ihrer Sprache kann die Sendung sehr viele Menschen erreichen und sie auf Themen aufmerksam machen, die sie zuvor so vielleicht noch nicht wussten. Das ist eine enorme Verantwortung und ein mindestens so großer Antrieb."

Teilen