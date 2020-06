Dunja Hayali übernimmt Mitte Juli den Illner-Sendeplatz

© ZDF/Svea Pietschmann

Mitte Juli meldet sich das ZDF-Talkmagazin "Dunja Hayali" zurück. Die Sendung läuft fortan wieder auf dem Sendeplatz von Maybrit Illner, die sich eine Woche zuvor in die Sommerpause verabschiedet. Auch Markus Lanz legt eine Talk-Pause ein.



03.06.2020 - 11:20 Uhr von Alexander Krei 03.06.2020 - 11:20 Uhr

Noch bis in den Juli hin wird Maybrit Illner mit ihrem Polittalk im ZDF zu sehen sein. Während ihrer Sommerpause übernimmt diesmal wieder Dunja Hayali den Sendeplatz - nun steht auch fest, wann es losgehen wird. Fünf neue Ausgaben von "Dunja Hayali" werden ab dem 16. Juli jeweils donnerstags um 22:15 Uhr live aus Berlin gesendet.

Das ZDF hatte bereits vor einigen Wochen gegenüber DWDL.de bestätigt, dass das Talk-Magazin zum ursprünglichen Turnus zurückkehrt. Zwischenzeitlich sollte "Dunja Hayali" einmal pro Monat auf Sendung gehen, was der Quote jedoch nachweislich nicht geholfen hat. "Der wöchentliche Rhythmus, der frühere Sendeplatz und die kompakte Sendeplanung sind die besten Bedingungen für diese Sendung, das hat sich im Laufe der vergangenen Staffel herausgestellt", erklärte die Moderatorin.

Neben Maybrit Illner wird sich auch Markus Lanz Anfang Juli in die Pause verabschieden. Seinen Sendeplatz am späten Abend übernehmen vorübergehend Spielfilme - so wird es etwa 14. Juli den Thriller "Salt and Fire" von Werner Herzog zu sehen geben. Einen Tag später folgt der Horrorfilm "The Visit", der den Auftakt zu einer vierteiligen Mystery-Reihe bildet. In den darauffolgenden Wochen laufen "Anon - Mit den Augen des Killers", "The Darkness" und "Split".





Donnerstags setzt das ZDF während der Sommerpause auf die Reihe "Shooting Stars - Junges Kino im Zweiten". Hier geht es am 16. Juli mit der Komödie "Glück ist was für Weicheier" los. Es folgen "Liebesfilm", "Irgendwann ist auch mal gut", "Der Mann aus dem Eis" und "Western".

