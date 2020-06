Vox gibt seinen "Autodoktoren" eine eigene Sendung

© Vox

In der Vox-Sendung "auto mobil" sind Holger Parsch und Hans-Jürgen Faul schon bislang als Autodoktoren unterwegs gewesen. Nun spendiert Vox den beiden Kfz-Meistern eine eigene Sendung, vier Ausgaben sind vorerst geplant. Schon Ende Juni geht es los.



04.06.2020 - 19:34 Uhr von Timo Niemeier 04.06.2020 - 19:34 Uhr

Vox hat unter dem Titel "Die Autodoktoren" eine neue Sendung angekündigt, die vielen Zuschauern des Senders vielleicht bekannt vorkommen könnte. In dem Format, das erstmals am 28. Juni zu sehen sein wird, geht es um die beiden Kfz-Meister Holger Parsch und Hans-Jürgen Faul. Die beiden sind langjährige Gesichter einer Rubrik des Vox-Magazins "auto mobil".

Schon 400 Autos haben Faul und Parsch vor laufender Kamera repariert. In ihrer neuen Sendung sollen sie nun die Geschichten erzählen, sie sich abgespielt haben, als die Kamera ausgeschaltet waren. Wie es etwa zum Sturz ins Hafenbecken auf Mallorca kam oder warum die Werkstatt bei einem Experiment beinahe abgebrannt wäre. Es werden auch einige bisher unveröffentlichte Ausschnitte gezeigt. Zu sehen gibt es die "Autodoktoren" künftig immer sonntags ab 18:15 Uhr. "Die Autodoktoren" ersetzt damit auf dem Sendeplatz die Sendung "Die Urlauber", die eine Woche zuvor endet. Zwischen 19:15 und 20:15 Uhr setzt Vox wie gehabt auf alte Ausgaben von "Hot oder Schrott". Die "Allestester" sind am 28. Juni aber auch mit einer Spezial-Ausgabe in der Primetime zu sehen. Dabei handelt es sich um einen Zusammenschnitt der besten Szenen aus den Bereichen Fit und fertig, Enthaarung, Die größten Produkte, Outdoor und Geduldsprobe. Mehr zum Thema Vox-"Autodoktoren": Sherlock Holmes meets Dr. House



