Vox holt "Die schönste Braut" am Nachmittag zurück

Nachdem Vox zuletzt verstärkt auf Wiederholungen setzen musste, gibt es ab Mitte Juni wieder vermehrt frisches Programm in der Daytime zu sehen. Neben neuen Folgen von "Shopping Queen" meldet sich dann auch "Die schönste Braut" zurück.



06.06.2020 - 08:24 Uhr von Alexander Krei 06.06.2020 - 08:24 Uhr

Derzeit setzt Vox in seiner Daytime ausschließlich auf Eigenproduktionen, doch demnächst wird der Anteil an Erstausstrahlungen wieder hochgefahren. Die Dokusoap "4 Hochzeiten und eine Traumreise" ist allerdings vorerst nicht zu sehen - stattdessen übernimmt eine andere Hochzeits-Sendung mit Frank Matthée, der oft schlicht "Froonck" genannt wird, den Sendeplatz um 16:00 Uhr. Schon ab dem 15. Juni kehrt "Die schönste Braut" mit neuen Folgen ins Vox-Programm zurück. wie der Kölner Sender jetzt in Aussicht stellte.





In der Dokusoap treten vier Frauen in einem Schönheitswettbewerb "ganz in Weiß" gegeneinander an. Von Montag bis Donnerstag verwandelt sich je eine Kandidatin in die Braut ihrer Träume. Ihre drei Konkurrentinnen beobachten und kommentieren das Geschehen und bewerten die Leistung in den Kategorien Brautleid, Schuhe, Styling und Verwandlung. Wer am Ende der Woche "Die schönste Braut" wird, erhält ein Preisgeld in Höhe von 3.000 Euro.

Vox hatte das Format, das von ITV Studios Germany produziert wird, erstmals im Herbst vergangenen Jahres im Nachmittagsprogramm getestet. Über vier Wochen verzeichnete "Die schönste Braut" damals im Schnitt einen Marktanteil von rund 6,7 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen - kein überragender, durchaus ausbaufähiger Wert. Mehrfach bewegten sich die Marktanteile bei mehr als acht Prozent, sodass man bei Vox sicher die Hoffnung haben wird, mit der neuen Staffel noch etwas besser abschneiden zu können.





Im Vorfeld von "Die schönste Braut" kehrt Mitte Juni außerdem "Shopping Queen" mit neuen Folgen zurück auf den Bildschirm. Auch die Styling-Doku mit Guido Maria Kretschmer befindet sich derzeit im Corona-Modus. In der kommenden Wochen setzt Vox noch einmal auf Folgen aus dem Jahr 2014, ehe es mit frischen Shoppingtouren weitergehen wird.

