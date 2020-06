"Insider packen aus": RTL mit Themenabend zum Fall Maddie

© TVNOW

RTL wird am Mittwoch sein Programm ändern und anstelle einer Rankingshow zur besten Sendezeit eine zweistündige Sondersendung zum Fall Maddie ausstrahlen. Sat.1 verlängert indes aus einem anderen Grund schon am Dienstag seine Nachrichten.



09.06.2020 - 14:17 Uhr von Alexander Krei 09.06.2020 - 14:17 Uhr

13 Jahre liegt das Verschwinden von Madelaine McCann inzwischen zurück, doch seit einigen Tagen sorgt der Fall wieder weltweit für Aufsehen, weil die Frage im Raum steht, ob ein mehrfach vorbestrafter Sexualstraftäter aus Deutschland womöglich der Mörder des damals dreijährigen Mädchens ist.

Wegen des großen Interesse an dem Thema hat RTL jetzt sogar eine zweistündige Sondersendung angekündigt. Am Mittwochabend gibt es um 20:15 Uhr ein "RTL Spezial" zu sehen, das den Titel "Die Wahrheit im Fall Maddie - Insider packen aus" trägt. Der Sender verspricht "eine ganz neue Sichtweise bei der Spurensuche im Fall von Maddie McCann". Die eigentlich für Mittwochabend geplante Rankingshow "Die 25: Diese Geschichten sollte Hollywood sofort verfilmen" verschiebt sich um eine Woche.

So sollen verschiedene Menschen, die alle lange und intensiv mit dem Fall vertraut sind, "bisher nicht veröffentlichtes Insider-Wissen" preisgeben. Darunter Clarence Mitchell, der langjährige Sprecher der Familie McCann, Sky News-Korrespondent Martin Brunt, der den Fall von Anfang an eng begleitet hat und Profiler Axel Petermann.

Darüber hinaus wird sich auch TV Now mit dem Fall befassen - und zwar in Form einer Dokumentation. Ab sofort ist die Doku "Der Fall Maddie - Haben sie endlich den Täter?" verfügbar. ntv zeigt eine gekürzte Fassung am Donnerstag um 17:30 Uhr sowie am Sonntag um 10:30 Uhr und 18:30 Uhr.

Verlängerte "Sat.1 Nachrichten"

Unterdessen hat auch Sat.1 eine Programmänderung in Aussicht gestellt. Der Sender wird schon am Dienstag seine Nachrichten um fünf Minuten verlängern, sodass "Navy CIS" erst um 20:20 Uhr beginnt. Anlass für die Verlängerung ist die Beerdigung von George Floyd, dessen Tod weltweit Demonstrationen gegen Rassismus nach sich zog.

