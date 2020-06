Pocher-Show "Gefährlich ehrlich" läuft auch im Sommer

© TVNOW / Stefan Gregorowuis

RTL glaubt an die neue Show mit den Pochers und wird "Pocher - gefährlich ehrlich" auch den Sommer über am späten Abend ausstrahlen. Schon in der kommenden Woche meldet sich die Late-Night-Show zurück - in weiterhin schwierigem Umfeld.



10.06.2020 - 14:44 Uhr von Alexander Krei 10.06.2020 - 14:44 Uhr

"Ich würde es sofort weiter machen und auch durch den Sommer ziehen, wenn wir nicht auch wirtschaftlich mit den Auswirkungen von Corona im Programm umgehen müssten", sagte RTL-Chef Jörg Graf vor wenigen Tagen im DWDL.de-Interview, angesprochen auf eine mögliche Fortsetzung der neuen Show mit Oliver Pocher und seiner Frau Amira. Nun steht fest: Die Pochers dürfen auch in den kommenden Wochen auf Sendung bleiben.

Wie RTL gegenüber DWDL.de bestätigte, geht "Pocher - gefährlich ehrlich!" schon in der kommenden Woche weiter. Geplant sind gleich zehn neue Live-Ausgaben, die jeweils donnerstags um 23:10 Uhr ausgestrahlt werden. "Ich hatte die Wahl zwischen Urlaub zu Hause oder arbeiten und habe mich für den größeren Spaß entschieden", sagt Oliver Pocher zu der Fortsetzung der Late-Night-Show, die er praktischerweise mit seiner neuen Firma Pool of Brainz auch noch selbst produziert.

Markus Küttner, RTL-Bereichsleiter Unterhaltung / Daytime: "Eigentlich hatte ich mich auf einen ruhigeren Sommer gefreut... jetzt freue ich mich, dass es schon am 18.6. mit 'gefährlich ehrlich' weitergeht. Und weil Olli uns in den ersten vier Folgen schon einiges an Nerven gekostet hat, machen wir jetzt direkt zehn Episoden. Ich bin sehr gespannt, was da auf uns zukommt." Nach Angaben von RTL sollen die Pochers auch weiterhin Social-Media-Traffic unter die Lupe nehmen, Rubriken wie "Rent a Pocher" fortsetzen oder interessante Gäste begrüßen.





Der Sendeplatz von "Pocher - gefährlich ehrlich!" bleibt jedoch eine Herausforderung, schließlich zeigt RTL im Vorfeld weiterhin nur Serien-Wiederholungen. In diesem Umfeld hatte die Show zuletzt nur einstellige Marktanteile erzielt. Mit zwei "Let's dance"-Folgen im Rücken fielen die Quoten dagegen deutlich besser aus. Aber auch unabhängig davon wird es Oliver Pocher nicht an Präsenz im RTL-Programm mangeln: Ebenfalls in der kommenden Woche startet seine neue Reihe "Pocher & Papa auf Reisen" (DWDL.de berichtete).

