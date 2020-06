RTL zeigt ausstehende "Undercover Boss"-Folge im Juli

© RTL

Eine Folge der jüngsten Staffel von "Undercover Boss" steht noch aus. Anfang Juli schafft es diese nun aber doch noch mit etwas Verspätung ins RTL-Programm. Ansonsten wird der Kölner Sender jedoch weiter stark auf Wiederholungen setzen.



10.06.2020 - 16:41 Uhr von Alexander Krei 10.06.2020 - 16:41 Uhr

Im Vergleich zu früheren Jahren hat RTL die Schlagzahl von "Undercover Boss" bereits spürbar reduziert - und dennoch strahlte der Privatsender zu Jahresbeginn zunächst nur zwei von drei Folgen der Dokusoap aus. Die noch ausstehende Episode wird es stattdessen nun im Sommerprogramm auf den Schirm schaffen, wie RTL jetzt angekündigt hat.

So läuft die neue "Undercover Boss"-Folge am Montag, den 6. Juli um 20:15 Uhr. Im Mittelpunkt stehen das Unternehmen Bien-Zenker und dessen Geschäftsführer Marco Hammer. Die Firma zählt zu den größten Fertighausherstellern in Europa und beschäftigt rund 600 Mitarbeiter. Getarnt als TV-Show-Kandidat arbeitet der 49-jährige Chef im eigenen Hausbauwerk und auf zahlreichen Baustellen.

Aktuell setzt RTL am Montagabend auf Wiederholungen von "Wer wird Millionär?", was zumindest in dieser Woche glänzend funktionierte (DWDL.de berichtete). Für den Freitagabend hat der Kölner Sender indes ab Juli alte Folgen der "Ultimativen Chartshow" in Aussicht gestellt. Ab dem 10. Juli wärmt der Sender noch einmal drei Ausgaben der Sendung auf.

Und auch am Samstagabend versucht es RTL vorerst mit alter Ware: So gibt es am 4. Juli noch einmal "Die größten Fernsehmomente" der Welt zu sehen, die bereits an Neujahr ausgestrahlt wurden. Frisches Programm ist bei RTL in der Primetime damit also weiterhin Magelware - zumindest "Undercover Boss" kann jedoch für etwas mehr Frische sorgen.

