ProSieben befasst sich einen Abend lang mit Rassismus

Das Thema Rassismus ist durch die Tötung des US-Amerikaners George Floyd derzeit weltweit in aller Munde. Nach der Sondersendung vom Montag plant ProSieben nun sogar einen kompletten Themenabend zu - und zwar am Samstagabend. Für den 20. Juni hat der Sender jetzt einen Schwerpunkt zum Thema "Rassismus in den USA" angekündigt, der zunächst mit dem Spielfilm "The Hate U Give" beginnt.

In dem Film wird die 16-jährige Afroamerikanerin Starr (Amandla Stenberg) Augenzeugin, als ihr Sandkasten-Freund Khalil (Algee Smith) bei einer grundlosen Verkehrskontrolle von einem weißen Polizisten erschossen wird. Der Vorfall führt zu Protesten in der afroamerikanischen Gemeinschaft - zunächst friedlich und dann mit zunehmender Gewalt auf beiden Seiten.

Im Anschluss um 23:00 Uhr berichtet ProSieben in der Dokumentation "Black Lives Matter? - Reise in ein gespaltenes Land" über die aktuelle Situation in den USA. "'The Hate U Give' ist ein beeindruckender Film, der leider zu gut in die aktuelle Zeit passt", sagt ProSieben-Chef Daniel Rosemann. "Sehr realistisch, traurig - aber gleichzeitig lösungsorientiert. Mit der Doku bieten wir insbesondere unseren jungen Zuschauern einen nachdenklichen Fernsehabend zum Thema Rassismus."





Erst am Montag hatte ProSieben ein rund 20-minütigen Spezial zum Thema Rassismus ins Programm genommen. Etwas mehr als eine Million Zuschauer schalteten um 20:15 Uhr ein, in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei 9,7 Prozent.