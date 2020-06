N24 Doku startet eigenen Channel bei Prime Video

© N24 Doku

Der Welt-Ableger N24 Doku ist ab sofort auch bei Amazon Prime Video mit einem eigenen Channel verfügbar. Zum Preis von knapp drei Euro pro Monat stehen auf diesem Wege zahlreiche Dokumentationen zum Abruf bereit.



12.06.2020 - 11:17 Uhr von Alexander Krei 12.06.2020 - 11:17 Uhr

Auch wenn N24 bereits vor mehr als zwei Jahren in Welt umbenannt worden ist, existiert der alte Name weiter - und zwar in Form des Timeshift-Senders N24 Doku. Neuerdings ist der Doku-Kanal sogar mit einem eigenen Angebot bei Amazon vertreten. Wie am Freitag bekannt wurde, ergänzt N24 Doku Select ab sofort das Angebot bei Prime Video Channels.

Der neue Channel kann für 2,99 Euro pro Monat zur bestehenden Prime-Mitgliedschaft in Deutschland und Österreich hinzugebucht werden und ist über diverse Endgeräte verfügbar. Wer sich nicht sicher ist, ob ihm die Programmauswahl zusagt, kann das On-Demand-Angebot zunächst 14 Tage lang kostenlos testen.

N24 Doku Select setzt auf Dokumentationen aus den Bereichen Weltraum, Technik, Geschichte, Natur & Tierwelt sowie Alltag & Beruf. Zu sehen gibt es aktuell beispielsweise die Doku "Mit Vollgas in All - Die Erfolgsgeschichte der Ariane 5", "Seilbahn der Superlative - Die höchste Baustelle Deutschlands" oder auch die "Spacetime"-Reihe mit Ulrich Walter.

