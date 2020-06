ZDF verfrachtet "Schneewittchen" in die heutige Zeit

© ZDF/Boris Laewen

Nachdem "Frau Holles Garten" im vorigen Jahr ein schöner Quoten-Erfolg war, holt das ZDF nun auch Schneewittchen ins Hier und Jetzt. Seit einigen Tagen laufen die Dreharbeiten für den Spielfilm "Schneewittchen am See".



12.06.2020 - 13:33 Uhr von Alexander Krei 12.06.2020 - 13:33 Uhr

Das ZDF überträgt erneut einen Märchen-Klassiker in die heutige Zeit. Seit dieser Woche entsteht in Brandenburg der Spielfilm "Schneewittchen am See" mit Maria Ehrich in der Hauptrolle. Neben ihr stehen unter anderem Andrea Sawatzki, Jürgen Tarrach, Max Bretschneider und Jochen Schropp vor der Kamera. Regie führt Alex Schmidt nach dem Drehbuch von Sarah Esser.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht Smilla Witte (Maria Ehrich), die immer davon geträumt hat, im elterlichen Ausflugsrestaurant "Schneewittchen am See" als Köchin zu arbeiten. Doch nach dem plötzlichen Tod ihrer Mutter ist Smilla vor zehn Jahren regelrecht von zu Hause geflohen. Nun holt sie die Vergangenheit bei einem Besuch in der Heimat wieder ein.

Produziert wird "Schneewittchen am See" von sabotage films, Produzenten sind Annedore von Donop und Karsten Aurich. Wann der Film ausgestrahlt wird, steht noch nicht fest. Ende vergangenen Jahres hatte das ZDF mit einer anderen Märchenverfilmung bereits gute Erfahrungen gemacht: Damals hatten über fünf Millionen Zuschauer "Frau Holles Garten" gesehen - einige mehr als den parallel ausgestrahlten "Polizeiruf 110" (DWDL.de berichtete).

Teilen