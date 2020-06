Deutsche Netflix-Serie "Dark" läuft überraschend bei Sky

© Stefan Erhard/Netflix

Bevor Netflix Ende des Monats seine deutsche Serie "Dark" zu Ende bringt, wird sie auch bei Sky zu sehen sein. Der Pay-TV-Sender rührt gewissermaßen die Werbetrommel und wird Ende der Woche überraschend die erste Staffel zeigen.



15.06.2020 - 10:01 Uhr von Alexander Krei 15.06.2020 - 10:01 Uhr

Sky wird überraschend die Netflix-Serie "Dark" ins Programm nehmen. Beim neuen Pop-up-Sender Sky Serien & Shows gibt es die erste deutsche Eigenproduktion des Streamingdienstes bereits vom kommenden Sonntag an zu sehen. Um 20:15 Uhr laufen zunächst drei Folgen der Mysteryserie, die weiteren Episoden der ersten Staffel laufen an den beiden darauffolgenden Abend ebenfalls zur besten Sendezeit.

Der Zeitpunkt der Ausstrahlung ist sicher kein Zufall, schließlich geht nur wenige Tage später bei Netflix die dritte und zugleich letzte Staffel von "Dark" an den Start - der Streamingdienst dürfte sich von der Kooperation also zusätzliche Aufmerksamkeit für seine Serie erhoffen, hinter der die beiden Showrunner Baran bo Odar und Jantje Fries stehen.

Generell arbeiten Sky und Netflix schon seit einiger Zeit zusammen. So bietet der Pay-TV-Sender inzwischen ein Paket an, das neben dem eigenen Programm auch Netflix umfasst. Dazu kommt, dass das Angebot des Streamingdienstes in die Sky-Q-Box integriert ist. Mit "House of Cards" hatte Sky zudem schon einmal eine Netflix-Serie gezeigt - die Ausstrahlung begann allerdings noch bevor Netflix nach Deutschland kam.

Die Geschichte von "Dark" beginnt damit, dass in der Stadt Winden ein kleiner Junge auf mysteriöse Art und Weise verschwindet, die Polizei zunächst jedoch komplett im Dunkeln tappt. Mit dem Verschwinden sind vier Familien verknüpft, die nach und nach merken, dass sie düstere Geheimnisse verbindet.

