TVNow: Dreharbeiten für "GZSZ"-Ableger "Sunny" gestartet

Die neue TVnow-Produktion "Sunny - Wer bist du wirklich?" geht in Berlin in den Dreh. In dem Spin-off von "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" geht es um eine Fotografin, die in München in einen tragischen Todesfall verwickelt wird.



15.06.2020 - 16:39 Uhr von Kevin Hennings 15.06.2020 - 16:39 Uhr

Seit 2015 spielt Valentina Pahde die Figur der Sunny Richter in der RTL-Soap "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten". Nun wird sogar ein 20-teiliges Spin-Off gedreht, das ebendiese Sunny Richter in den Mittelpunkt stellt. In den 25 Minuten langen Folgen von "Sunny - Wer bist du wirklich?" zieht sie für eine Fotografie-Masterclass zeitweise von Berlin nach München. Dort muss sie auf einer VIP-Party miterleben, wie jemand auf tragische Weise stirbt.



"Ich bin wirklich froh, dass uns TVNow die Chance gibt, mit 'Sunny' völlig neue Wege zu gehen", so Manuel Meimberg, Showrunner und Produzent. "Wir verlassen mit unserer Hauptfigur die bekannte Welt von GZSZ und tauchen in einen Genre-Mix aus Guilty Pleasure, Mystery und Young Adult. Das ist spannend, unterhaltsam, sexy – und vor allem relevant! Wir haben einen sehr diversen Cast und grandiose Bücher. Die Figur Sunny gibt es bei RTL schon seit mehreren Jahren – aber nun legen wir in ihrer ganz eigenen Serie Seiten frei, die noch keiner von ihr kennt. 'Sunny – Wer bist du wirklich?‘ wird eine Event-Serie, über die Deutschland spricht."

Valentina Pahde: "Auf der Suche nach sich selbst begibt sich Sunny in eine neue Welt. Fernab von Berlin, ihren engsten Freunden und der Familie versucht sie herauszufinden, wer sie ist und was sie wirklich will. Wir haben mit 'Sunny– Wer bist du wirklich?' die Möglichkeit bekommen, zu zeigen, dass in jedem unserer GZSZ-Charaktere viel mehr steckt, als man denkt und das wollen wir unseren Zuschauerinnen und Zuschauern jetzt auch zeigen. Das Drehbuch und die Team-Zusammenstellung sind großartig. Ich freue mich sehr auf eine spannende Zeit, auf viele neue Geschichten und auf diese Produktion, die voll von Dramen, Emotionen, Sex und Leidenschaft ist. So etwas hat es in Deutschland noch nicht gegeben! Es ist das spannendste Projekt meiner bisherigen Karriere und ich bin sehr stolz, ein Teil davon zu sein, aber vor allem darauf, dass die Produktion meinen Rollennamen Sunny trägt."

In weiteren Rollen sind unter anderem Wilson Gonzalez Ochsenknecht und Ben Andrews Rumler zu sehen. Als Producerin ist Vanessa Richter tätig. Redaktionell verantwortlich sind Christina Pachutzki und Executive Producerin Christiane Ghosh. Als Produktionsfirma steht UFA Serial Drama hinter der Serie.

