Das plant Kabel Eins: Corona, Campen und mehr Digitales

Im zweiten Halbjahr will Kabel Eins im Bereich der Eigenproduktionen mit einem aktuellen Spin-Off von "Rosins Restaurants" punkten. Daneben geht's in einem neuen Format ums Campen. Zudem produziert der Sender sein erstes Digital-Format.



16.06.2020 - 15:40 Uhr von Alexander Krei 16.06.2020 - 15:40 Uhr

"Wir werden unsere Eigenproduktionen in diesem Jahr trotz Corona-Krise wie geplant voll produzieren", kündigt Kabel-Eins-Chef Marc Rasmus an. Im Programm des Senders wird Corona in der nächsten Zeit aber sehr wohl eine Rolle spielen - allen voran bei "Rosins Restaurants - Jetzt erst recht!". Vom 23. Juli an will Frank Rosin Gastronomen helfen, die wegen der Krise um ihre Existenzen bangen. Das Format läuft jeweils Donnerstags.

Im August folgt auf diesem Sendeplatz mit "Yes we camp!" ein weiteres neues Format, das sich mit Urlaub auf vier heimischen Campingplätzen befasst. Um einen Urlaub ganz anderer Art geht es derweil bei "Ab ins Kloster!". Nachdem die erste Staffel vor mehr als einem Jahr mit Marktanteilen um fünf Prozent in der Zielgruppe ein ordentlicher Erfolg war, schickt Kabel Eins das Format ebenfalls im August in die zweite Staffel.

Für den Herbst plant Kabel Eins außerdem die bereits sechste Staffel von "Trucker Babes". "Zudem wollen wir unsere Position als Deutschlands führender Live-Factual-Sender weiter ausbauen und das dynamische Wachstum im Digitalbereich vorantreiben", so Rasmus. Mit dem Spin-Off "Trecker Babes", die im vorigen Jahr noch im Fernsehen liefen, plant der Sender darüber hinaus erstmals ein Format, das rein für die Online-Verbreitung gedacht ist. Wann genau die "Trecker Babes" im Netz starten, ist noch nicht bekannt.





Zudem kündigte Marc Rasmus am Dienstag an, den einst durch die "PS-Profis" bekannt gewordenen Moderator JP Krämer, der einen erfolgreichen YouTube-Kanal betreibt, verpflichtet zu haben. Was genau mit ihm geplant ist, ließ Rasmus aber zunächst offen. Am Vorabend wird dagegen wohl vorerst alles beim Alten bleiben - was auch nicht sonderlich überrascht, schließen funktionierte zuletzt selbst "Achtung Kontrolle" wieder recht gut. "Mit Format-Neustarts, frische, aktuellen Factual Entertainment und Kultfilm-Klassikern gehen wir bestens vorbereitet in die zweite Halbzeit", betont der Senderchef und verspricht "glaubwürdiges und unverstelltes Programm".

