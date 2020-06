Universal TV zeigt australische Comedy "Upright" im August

© Universal

Ein mittelloser Musiker begibt sich in "Upright" auf einen Roadtrip, der ihn zu einer schicksalshaften Begegnung mit einer Teenagerin führt. Zu sehen sein wird die australische Comedyserie ab Mitte August bei Universal TV.



16.06.2020 - 13:32 Uhr von Kevin Hennings 16.06.2020 - 13:32 Uhr

Tim Minchin ("Californication") und seine Roadtrip-Comedy "Upright" wird ab Dienstag, dem 11. August bei Universal TV zu sehen sein. In wöchentlicher Manier erscheinen um jeweils 21 Uhr Doppelfolgen der zehnteiligen ersten Staffel.

In "Upright" begibt sich Minchin als mittelloser Musiker Lucky Flynn auf eine Reise quer durch Australien. Immer mit dabei: sein Piano. Er will es bis zu seiner sterbenden Mutter nach Perth bringen. Auf dem Weg dorthin gerät er in einen Unfall und lernt die Teenagerin Meg (Milly Alcock) kennen. Beide merken, dass sie sich in den verschiedensten Situationen einander helfen können, sei es mit psychischen Probleme oder andere emotionale Narben.

Teilen