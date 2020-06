ZDF beendet bald auch seine "Gipfelstürmer"-Reihe

© ZDF/Tina Lenz

Nach einem guten Start gingen die Quoten schnell zurück, für die ZDF-Reihe "Gipfelstürmer - Das Berginternat" ist daher bald Schluss. Ende Juli gibt es noch eine Ausgabe zu sehen, dann geht es für das noch recht junge Format aber nicht weiter.



16.06.2020 - 14:56 Uhr von Timo Niemeier 16.06.2020 - 14:56 Uhr

Im April 2019 hat das ZDF die neue Reihe "Gipfelstürmer - Das Berginternat" gestartet. Mit mehr als viereinhalb Millionen Zuschauern und 15,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum lief es zum Auftakt auch sehr gut. Eine Woche später fiel die Reihe auf unter vier Millionen Zuschauer. Und zwei weitere Filme der Reihe kamen später im Jahr teilweise nicht einmal auf drei Millionen Zuschauer. Nun hat das ZDF gegenüber DWDL.de das Ende der Reihe angekündigt.

Am 30. Juli wird es zur besten Sendezeit noch die fünfte und letzte Ausgabe der Reihe zu sehen geben, dann ist allerdings Schluss. Eine Fortsetzung ist nicht geplant. Nach etwas mehr als einem Jahr ist für die Produktion aus dem Hause all in productions damit schon wieder Schluss. Die Produktionsfirma verantwortet unter anderem den "Taunuskrimi" oder auch den Zweiteiler "Und tot bist du! Ein Schwarzwaldkrimi".

Im Mittelpunkt der Reihe stehen Geschichten über Schüler und Lehrer von Schloss Bergbrunn, einem Sportinternat in Oberbayern. Nele Seitz (Maya Haddad) ist Sozialpädagogin und wurde von Direktorin Gitta Engel (Katja Weitzenböck) engagiert, Engel war auch schon Seitz’ Mentorin im Studium. In der letzten Folge der Reihe geht es um die neue Schülerin Katharina, die ein familiäres Problem hat und um die sich Nele Seitz kümmert. Katharina ist aber die Tochter von Ruth Limke, der Lebensgefährtin von Direktorin Gitta Engel - das macht die Problemlösung nicht gerade einfacher.





Mit den "Gipfelstürmern" geht bald also eine noch recht frische neue Reihe zu Ende - die sich im Übrigen aber mal nicht dem sonst so sichtbaren Krimi-Genre zuordnen lässt. Aber auch hier hat das ZDF gerade erst ein bevorstehendes Ende angekündigt: Auch "Der Kommissar und das Meer" wird bald beendet (DWDL.de berichtete).

