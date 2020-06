"How to sell drugs" bei Netflix: Erst Preis, dann Rückkehr

© Netflix

Die nach eigenen Angaben meist-gestreamte deutsche Netflix-Serie "How to sell drugs online (fast)" wird Ende Juli in die zweite Staffel starten. Die Coming-of-Age-Comedy erzählt von jugendlichen Drogendealer, die durch das Internet reich werden wollen.



17.06.2020

Die gerade mit dem Fernsehpreis ausgezeichnete Comedy-Serie "How to sell drugs online (fast)" wird schon bald zurückkehren. Wie Netflix bekanntgegeben hat, werden die sechs neuen Episoden allesamt ab Dienstag, dem 21. Juli zum Streaming zur Verfügung gestellt. In der zweiten Staffel legen sich Moritz (Maximilian Mundt) und die MyDrugs-Crew nach einem etwas holprigen Start ins Business nun noch etwas mehr ins Zeug, damit ihr Online-Vertrieb auch den gewünschten Erfolg einfährt. Dadurch wird das Ganze aber auch gefährlicher. Denn wie Escobar schon sagte: "Alle Imperien entstehen aus Blut und Feuer." Moritz muss obendrauf noch sein Abi machen.

"How to sell drugs online (fast)" konnte mit der ersten Staffel in der Fernsehpreis-Kategorie "Beste Comedy-Serie" überzeugen und Konkurrenten wie "Frau Jordan stellt gleich", "Hindafing", "Think Big!" und "Warten auf'n Bus" hinter sich lassen. In der Werkskategorie "Bester Schnitt" musste man sich jedoch Barbara Brückner für ihre Arbeit an "Tatort: Anne und der Tod" geschlagen geben.

Auch in den neuen Folgen haben Philipp Käßbohrer und Matthias Murmann von der Kölner Produktionsfirma btf die Posten der Showrunner eingenommen. "Wir freuen uns sehr, dass Netflix an unsere Vision glaubt und wir sie nun weitererzählen können. Ansonsten wäre uns auch nichts anderes übrig geblieben, als (fast) online Drogen zu verkaufen", so das Duo.

Rachel Eggebeen, Director Netflix Originals: "Die erste Staffel ist wie der Prolog einer großartigen Geschichte. Nach den überwältigenden Reaktionen unserer Zuschauer freuen wir uns nun umso mehr, bald zeigen zu können, wie Moritz’ einzigartige und urkomische Geschichte weitergeht."

Neuzugang der Serie ist die Newcomerin Lena Urzendowsky, die das Computergenie Kira verkörpert. Die Drehbücher wurden einmal mehr von Sebastian Colley, Mats Frey, Natalie Thomas und Stefan Titze geschrieben, die Regie wurde von Arne Feldhusen und Mia Spengler geführt.

