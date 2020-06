Astrid Plenk bleibt drei weitere Jahre Kika-Chefin

© Kika

Astrid Plenk wird auch in den kommenden drei Jahren Programmgeschäftsführerin des Kika bleiben, darauf haben sich ARD und ZDF nun verständigt. Zuletzt führte sie den Kindersender mit zahlreichen programmlichen Änderungen durch die Coronakrise.



17.06.2020 - 16:12 Uhr von Timo Niemeier 17.06.2020 - 16:12 Uhr

ARD und ZDF haben sich auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Astrid Plenk als Kika-Programmgeschäftsführerin verständigt. Plenk trat diesen, auf drei Jahre befristeten, Posten zum 1. Januar 2018 an. Ende 2020 wäre ihr Vertrag also eigentlich ausgelaufen - nun wird er voraussichtlich um drei weitere Jahre verlängert. Nach der Zustimmung des ZDF haben nun auch die Intendantinnen und Intendanten der ARD grünes Licht für die Personalie gegeben, zustimmen müssen jetzt nur noch die Gremien des federführenden MDR. "Wir freuen uns sehr, mit Astrid Plenk die eingeleiteten strategisch wichtigen Weichenstellungen für KiKA konsequent fortsetzen zu können", sagt MDR-Intendantin Karola Wille und betont: "Durch ihre herausragende Fach-, Management- und Führungskompetenz gelingt es Astrid Plenk in ganz besonderem Maße, den Ausbau der digitalen Ausspielwege von KiKA als Teil der 'Big 5' im Bereich der Telemedien sehr erfolgreich voranzutreiben. Zu den ursprünglichen KiKA-Ausspielportalen kamen seit ihrem Amtsantritt der Ausbau und die Optimierung des Elternportals, der Vorschul-App KiKANiNCHEN und des KiKA-Youtube-Channels hinzu sowie der Launch der Mediathek 'KiKA-Player' als App und als HbbTV-Applikation." Zuletzt steuerte Plenk den Kika mit im Programm sichtbaren Veränderungen durch die Corona-Zeit. So kürzte man das Vorschulprogramm anfangs etwas, damit ältere Kinder früher einschalten. Die abendliche Wissensschiene wurde zudem am Mittag wiederholt. "Nachdem sich auch die Schulen auf die Situation eingestellt und die Schüler wieder etwas mehr zu tun hatten, haben wir nachmittags verstärkt auf Unterhaltungsformate gesetzt, damit die Kinder etwas entspannen können – etwa mit Filmen oder Serien", sagte Plenk vor wenigen Wochen im DWDL.de-Interview. Die Krise werde den Sender aber noch lange begleiten, so die Kika-Chefin damals. "Schon alleine, weil wir Produktionen erst einmal schieben mussten. Das trifft vor allem unser fiktionales Programm und sehr konkret einen koproduzierten Kinofilm, dessen Dreh nun erst einmal nicht wie geplant stattfinden konnte."

