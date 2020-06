Universal TV zeigt mit "Nurses" nächste Medical-Serie

© NBCU

Der Bezahlsender Universal TV ergänzt sein Portfolio ab August mit der Krankenschwester-Serie "Nurses". Sie dreht sich um fünf junge Frauen, die frisch in ihre Karriere starten.



18.06.2020 - 14:36 Uhr von Kevin Hennings 18.06.2020 - 14:36 Uhr

Mit "Nurses" stößt die nächste Krankenhaus-Serie ins Portfolio von Universal TV. Ab Montag, dem 17. August wird der Pay-TV-Sender das Medicalformat aus Kanada im wöchentlichen Rhythmus um jeweils 21 Uhr in Doppelfolgen gezeigt. Die Serie, deren erste Staffel zehn Episoden umfasst, kann im Nachhinein dann auch auf Abruf gestreamt werden.

Darum geht's: Im St. Mary’s Hospital starten fünf junge Krankenschwestern und Pfleger in ihr neues Berufsleben, das sie auch privat nicht kaltlässt. Zum Team gehören Grace (Tiera Skovbye), die auf einen Neuanfang hofft, Adrenalin-Junkie Ashley (Natasha Calis), der ehemalige College-Footballstar Keon (Jordan Johnson-Hinds), der nach einem Unfall einen neuen Weg einschlägt, Nazneen (Sandy Sidhu), die für ihren ersten Job ihre Heimat und Familie in Indien zurückgelassen hat und der einfühlsame Wolf (Donald Maclean Jr.), der ein Geheimnis mit sich herumträgt. So verschieden sie sind, müssen sie doch zusammenhalten, um die täglich neuen Herausforderungen ihres beruflichen und privaten Alltags zu meistern – auch, um sich dem neuen Chefchirurgen des St. Mary’s entgegenzustellen, der seine Machtposition für eigene Zwecke missbraucht.

Teilen