Weitere Neuzugänge bei ARD-Serie "Sturm der Liebe"

Fans von "Sturm der Liebe" müssen sich in den kommenden Wochen und Monaten auf einige neue Gesichter einstellen, nun hat die ARD zwei weitere Neuzugänge angekündigt. Für eine der Schauspielerinnen ist es ein Comeback.



18.06.2020 - 14:45 Uhr von Timo Niemeier 18.06.2020 - 14:45 Uhr

Erst vor wenigen Wochen hatte Das Erste drei Neuzugänge für seine Nachmittags-Serie "Sturm der Liebe" angekündigt (DWDL.de berichtete). Nun hat der Sender verraten, dass in den nächsten Wochen zwei zusätzliche Schauspielerinnen neu zum Hauptcast der Serie hinzustoßen werden. Natalie Alison und Deborah Müller stehen künftig vor den Kameras der Bavaria-Fiction-Produktion.

Für Alison ist es ein Comeback, sie war zwischen 2008 und 2012 schon einmal als Rosalie Engel in "Sturm der Liebe" zu sehen, danach tauchte sie noch mehrmals in einigen Folgen auf. Nun also die volle Rückkehr ans Set. Sie wird voraussichtlich ab dem 14. August wieder zu sehen sein. "Es ist ein großartiges Gefühl, nach fünf Jahren wieder zum ‚Sturm‘ zurückzukehren. Ich wurde vom gesamten Team so herzlich aufgenommen und es kommt mir vor, als ob ich nie weg gewesen wäre. Ich freue mich sehr auf die kommende Zeit und die abwechslungsreichen Geschichten, die ich spielen darf", sagt Natalie Alison. André Konopka (Joachim Lätsch) staunt nicht schlecht, als plötzlich Rosalie Engel freudestrahlend vor ihm steht. Skeptisch vermutet er sofort einen intriganten Plan dahinter, denn Michaels (Erich Altenkopf) Ex-Freundin hat in der Vergangenheit schon so manchem "Fürstenhof"-Bewohner das Leben schwer gemacht. Doch davon will Rosalie nichts mehr wissen, denn sie steht endlich mit beiden Beinen im Leben und ist erfolgreich als Mental Coach tätig. Doch schon bald beginnt ihre perfekte Fassade zu bröckeln.

Voraussichtlich ab dem 13. August kommt Cornelia Holle, gespielt von Deborah Müller, an den "Fürstenhof". Mit dem Fünf-Sterne-Hotel verbindet sie ganz besondere Kindheitserinnerungen, denn ihre Mutter hat hier früher als Hausdame gearbeitet und gemeinsam mit den Saalfeld-Sprösslingen hat Cornelia viele Abenteuer erlebt – und mit Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) ihren ersten Kuss.

