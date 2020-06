Amazon: Emily Byrne kehrt im Juli mit "Absentia" zurück

© AXN

Der Alptraum möchte einfach nicht aufhören: Nachdem Emily Byrne in "Absentia" bereits selbst entführt wurde und ihre Familie vor einem Serienkiller beschützen musste, wird sie schon wieder bedroht. Amazon zeigt die neuen Folgen ab Mitte Juli.



19.06.2020 - 11:39 Uhr von Kevin Hennings 19.06.2020 - 11:39 Uhr

Nachdem Emily Byrne (Stana Katić, "Castle") in der ersten Staffel von "Absentia" fieberhaft nach einem Serienmörder gesucht hat, der auch sie im Visier hatte, kam es in der zweiten Staffel zu einem Giftgas-Anschlag. In der dritten Staffel muss sie nun ihren Ehemann beschützen. Die insgesamt zehn neuen Folgen werden ab Freitag, dem 17. Juli bei Amazon Prime Video zu sehen sein. Ausgestrahlt wird zunächst in der englischen Originalversion mit deutschen Untertitel, da die deutsche Synchronfassung aufgrund von Corona noch nicht komplett aufgenommen werden konnte.

So geht es in "Absentia" weiter: Nach einer Reihe von tödlichen Ereignissen stellt ein internationaler Kriminalfall die Welt von Emily wieder einmal auf den Kopf. Als die Familie bedroht wird, müssen sie und ihr Ehemann Nick Durand (Patrick Heusinger) eingreifen. Doch schon bald kämpft Emily gegen die Zeit, um Nick zu retten. Dabei erkennt sie, dass sie sich inmitten einer viel größeren Verschwörung befindet. Emily fordert Hilfe vom FBI, um Nick zu verfolgen. Doch sie stößt auf vehementen Widerstand. Als sie die Angelegenheit selbst in die Hand nimmt und in einen riskanten Plan startet, gerät sie an den einzigen Mann, der sie zu Nick führen kann: Colin Dawkins (Geoff Bell).

Zusammen mit ihrer ehemaligen FBI-Ausbilderin Rowena Kincade (Josette Simon) inszeniert Emily eine raffinierte List und folgt mit Special Agent Cal Isaac (Matthew Le Nevez) den Spuren. Es ist eine gefährliche Reise, die Emily weit weg von Boston führt und sie wie nie zuvor auf die Probe stellt. Um zu bestehen, muss sie, nach allem, was sie bereits durchgemacht hat, wieder lernen zu vertrauen, zu lieben und endlich ihren wahren Platz in der Welt erkennen.

Zum Cast von "Absentia" gehören neben Stana Katic, Patrick Heusinger, Geoff Bell, Josette Simon und Matthew Le Nevez auch Neil Jackson als Jack Byrne, Natasha Little als Julianne Gunnarsen, Paul Freeman als Warren Byrne, Patrick McAuley als Flynn Durand und Christopher Colquhoun als Derek Crown. "Absentia" wird von Bizu Productions in Zusammenarbeit mit den Gemstone Studios von Sony Pictures Television produziert.

