"Extra 3" mit Sarah Kuttner geht 2021 nicht weiter

Seit diesem Jahr sind neben den "Extra 3"-Ausgaben mit Christian Ehring auch Folgen mit Sarah Kuttner zu sehen. Im kommenden Jahr ist Kuttner aber nicht mehr mit dabei. Weil der NDR sparen muss, wird man die zusätzlichen Ausgaben nicht mehr produzieren.



24.06.2020 - 12:08 Uhr von Timo Niemeier 24.06.2020 - 12:08 Uhr

Sarah Kuttner wird im kommenden Jahr nicht mehr für die Satire-Sendung "Extra 3" vor der Kamera stehen. Die Moderatorin präsentiert das Format erst seit diesem Jahr an den Mittwochabenden im NDR, wenn die Ausgaben mit Christian Ehring im Ersten laufen. Im Herbst gibt es noch einige weitere Ausgaben mit Ehring und Kuttner, 2021 ist für die Moderatorin dann aber schon wieder Schluss. Kuttner selbst hat das Ende ihrer "Extra 3"-Tätigkeit in ihrem mit Stefan Niggemeier produzierten Podcast "Das kleine Fernsehballett" bekanntgegeben.

Der NDR bestätigte den Wegfall der Kuttner-Ausgaben ab 2021 gegenüber "TV Wunschliste". Vom Sender heißt es: "Sarah Kuttner hat in diesem Jahr die 'extra 3'-Ausgaben im NDR Fernsehen immer dann von Christian Ehring übernommen, wenn der Kabarettist am Donnerstag mit 'extra 3' im Ersten auf Sendung ist. Dieses Projekt war vorerst auf 18 Ausgaben für 2020 angelegt. Im Zuge der Sparbemühungen des NDR ab 2021 können wir die 'extra 3'-Ausgaben mit Sarah Kuttner leider auch nicht fortführen."

Die Sendungen mit Christian Ehring sind davon nicht betroffen, davon gibt es auch im kommenden Jahr 18 Ausgaben im Ersten und 25 im NDR zu sehen. Das ist natürlich auch Wasser auf die Mühlen der Kritiker, die der ARD vorwerfen, Männer gegenüber Frauen in der Unterhaltung zu bevorzugen. ARD-Programmdirektor Volker Herres sorgte zuletzt mit Aussagen, er kenne einfach keine Frauen, die so gut wie Kai Pflaume eine Samstagabendshow moderieren könnten, für Kritik - auch on Air wurde das sichtbar (DWDL.de berichtete).





Auch Sarah Kuttner spielt darauf im "Kleinen Fernsehballett" an. In dem Podcast sagte sie: "Ich habe mich nicht getraut vorzuschlagen: Wir haben hier zwei 'extra 3'-Sendungen, eine mit Kuttner, eine ohne Kuttner. Können nicht wenigstens die Augen zugemacht und mit dem Finger draufgetippt werden, wer von beiden abgesetzt wird? Aber es ist immer so, dass die junge Frau gehen muss."

Kuttner selbst wird übrigens schon bald auch an anderer Stelle im Fernsehen zu sehen sein. Sie ist nämlich Teil des neuen Kritiker-Panels der One-Sendung "Seriös - Das Serienquartett". Gemeinsam mit Youtuber Robert Hofmann, "Serienjunkies"-Mitgründerin Hanna Huge und Podcasterin Emily Thomey wird sie künftig beim Sender über Serien sprechen. Die neueste Ausgabe ist am 30. Juni um 21:50 Uhr zu sehen. Bislang waren Kurt Krömer, Annie Hoffmann, Annette Hess und Ralf Husmann Teil der Sendung. Die hätten durch Corona aber viele unvorhergesehene Projekte bekommen, sagt die verantwortliche One-Redakteurin Silke Holgersson. "Das war die Gelegenheit, generell über eine Format-Weiterentwicklung mit einem neuen Panel nachzudenken. Die Idee sollte dann möglichst schnell umgesetzt werden, da der Stellenwert von Streamingdiensten und neuen Serien gerade in der Coronazeit für viele Zuschauer*innen/ User*innen enorm an Bedeutung zugenommen hat."

