Vox setzt US-Serie "Outlander" ab Mitte Juli fort

Gute Quoten waren zuletzt zwar nicht mehr drin, aber auch die neue Staffel der US-Serie "Outlander" wird bei Vox in der Primetime laufen. Nun hat der Sender den Starttermin angekündigt: Im Juli geht’s los.



25.06.2020 - 15:38 Uhr von Timo Niemeier 25.06.2020 - 15:38 Uhr

Vox hat die fünfte Staffel der US-Serie "Outlander" in Aussicht gestellt. Die neuen Episoden sind ab dem 22. Juli immer mittwochs ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen zu sehen. In den USA ist bereits eine sechste Staffel in Auftrag gegeben worden, die fünfte lief dort bei Starz zwischen Februar und Mai dieses Jahres. Insgesamt zwölf Folgen umfasst die Staffel.

Und darum geht’s in den neuen Folgen der Fantasy-Serie: Nach der Hochzeit von Brianna und Roger wird die feierliche Stimmung auf Fraser´s Ridge schnell wieder gedrückt. Der einflussreiche William Tryon, Gouverneur von North Carolina, erinnert Jamie an den Auftrag, den er ihm erteilt hat: Er soll Murtagh Fitzgibbons auflauern und töten. Jamie ist im Zwiespalt - und muss vor Tryon die wahre Verbindung zu seinem Patenonkel Fitzgibbons verbergen.

Zuletzt tat sich "Outlander" bei Vox sehr schwer. Die vierte Staffel erreichte Anfang des letzten Jahres im Schnitt nur 1,1 Millionen Zuschauer, bei den 14- bis 49-Jährigen waren damit lediglich 5,3 Prozent Marktanteil drin. "Outlander" lag damit recht deutlich unter dem Senderschnitt von Vox.

