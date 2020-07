Joyn-Format "M.O.M." bekommt Zusatz-Folge spendiert

© Jennifer Toebben

Am Freitag wird Joyn das Finale der ersten Staffel seiner Datingshow "M.O.M." zeigen - doch auch danach ist noch nicht Schluss. Wie der Streamingdienst jetzt bestätigte, gibt's eine Woche später noch einen Nachschlag mit Natascha Ochsenknecht.



02.07.2020 - 08:00 Uhr von Alexander Krei 02.07.2020 - 08:00 Uhr

Joyn spendiert seiner Datingshow "M.O.M." noch eine Ehrenrunde. Wie der Streamingdienst gegenüber DWDL.de bestätigte, wird es in der kommenden Woche eine zusätzliche Folge zu sehen geben. Am Freitag, den 10. Juli zeigt Joyn die Episode "M.O.M. - Die Reunion", in der Moderatorin Natascha Ochsenknecht verrät, wie es mit den zwei vermeintlich großen Lieben weitergeht.

Natascha Ochsenknecht kennt die Teilnehmer der von Constantin Entertainment produzierten Kuppelshow bereits bestens, schließlich interviewt sie diese derzeit jeden Freitag auf ihrem Instagram-Kanal. Das Finale von "M.O.M." soll übrigens an diesem Freitag über die Bühne gehen - dann entscheidet sich, für welche Frauen die Herzen der beiden Single-Männer wirklich schlagen.

Rund um "M.O.M." hatte es kürzlich eine Kontroverse gegeben. Grund für den Ärger war der Untertitel "Milf oder Missy" - als solche wurden auch die Kandidatinnen der Show bezeichnet. Joyn entschied sich daraufhin, einige Werbeplakate zurückzuziehen, auf den Untertitel zu verzichten und die Off-Kommentare neu einzusprechen.

"Die Intention hinter dem Format ist, Rollenklischees aufzubrechen und sich mit der Thematik Altersunterschied in der Beziehung auseinanderzusetzen - ein polarisierendes Thema in unserer Gesellschaft. Deshalb haben wir uns gezielt für kontroverse Formulierungen entschieden", erklärte Joyn im Juni. Man verstehe jedoch, dass der Begriff "Milf" und die Plakatkampagne ohne diesen Kontext irreführend sein könne.

Teilen