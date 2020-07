"Der Kommissar und die Alpen" kehrt im August zurück

© Di Paolo Antonio

Während der Sommerpause von "Anne Will" gibt's sonntags im Ersten weiterhin einen Krimi-Doppelpack zu sehen. Anfang August nimmt wieder Rocco Schiavone die Ermittlungen auf - in der zweiten Staffel von "Der Kommissar und die Alpen".



06.07.2020

Das Erste wird im Sommer die zweite Staffel der italienischen Krimiserie "Rocco Schiavone" zeigen - wie schon bei der ersten Staffel, die im vorigen Jahr zu sehen war, setzt der Sender jedoch auf den deutschen und zugleich etwas austauschbaren Titel "Der Kommissar und die Alpen". Insgesamt vier Folgen sind ab dem 9. August jeweils sonntags um 21:45 Uhr während der Sommerpause von "Anne Will" zu sehen.





Auch in der neuen Staffel wird Rocco Schiavone (Marcoa Giallini) wieder ungeniert konfisziertes Marihuana im Büro rauchen und schlecht gelaunt in dem von ihm so ungeliebten Aostatal ermitteln, in das es ihn nach seiner Strafversetzung verschlagen hat. Für den überzeugten Römer sind seine Kollegen mit Ausnahme von Inspettora Caterina (Claudia Vismara), Partner Italo (Ernesto D’Argenio) und Pathologe Fumagalli (Massimo Reale) alles Schwachköpfe.

"Der Kommissar und die Alpen" basiert auf den Bestseller-Romanen des italienischen Krimiautors Antonio Manzini. Die Regie in der zweiten Staffel übernahm Giulio Manfredonia. Im Pay-TV war die Serie in der Vergangenheit bereits bei FOX zu sehen.

