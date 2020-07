Dogra leitet WarnerMedia-Sendergeschäft u.a. in Europa

© WarnerMedia

Priya Dogra verantwortet bei WarnerMedia ab sofort den Bereich Entertainment Networks in den Regionen EMEA und APAC - also in Europa, Afrika, dem Nahen Osten und dem Asien-Pazifik-Raum. Sie berichtet direkt an Gerhard Zeiler.



06.07.2020 - 16:45 Uhr von Uwe Mantel 06.07.2020 - 16:45 Uhr

Priya Dogra darf sich künftig folgenden Job-Titel auf ihre Visitenkarten drucken lassen: President, WarnerMedia Entertainment Networks, EMEA and APAC. Sie tritt damit die Nachfolge von Giorgio Stock an, der den Posten Ende Juni abgegeben hat und verantwortet somit Programm, Vermarktung, Vertrieb und Betrieb der Entertainment-Sender von WarnerMedia - also der Turner- und HBO-Sender - in Europa, Afrika, dem Nahen Osten und dem asiatisch-pazifischen Raum. Sie berichtet direkt an Gerhard Zeiler und teilt sich die Verantwortung für die Kindersender mit Tom Aschheim, der kürzlich die Verantwortung für die Kindersender weltweit übernommen hatte. Bis auf weiteres behält sie zudem auch ihre bisherigen Aufgaben als EVP Strategy & Corporate Development. Dogra ist schon seit 2009 für den Konzern tätig.





Gerhard Zeiler, selbst Chief Revenue Officer bei WarnerMedia und President WarnerMedia International Networks: "Priya ist eine Weltklasse-Führungskraft, die die Wachstumsinitiativen von WarnerMedia und insbesondere unsere internationale Direct-to-Consumer-Strategie vorangetrieben hat. Ihre Führung, ihre Leidenschaft und ihr Wissen über unsere internationalen Geschäfte werden sich unserem Unternehmen unmittelbar zugute kommen. Sie ist eine großartige Ergänzung für mein Führungsteam und für unser EMEA- und APAC-Geschäft".



Priya Dogra selbst sagt: "Ich freue mich darauf, diese Rolle zu übernehmen, insbesondere jetzt, da wir unsere Bemühungen neu ausrichten, unsere Marken und hochwertigen Inhalte direkt zu den Verbrauchern auf der ganzen Welt zu bringen. Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit Gerhard, unserem breiteren Führungsteam und den EMEA- und APAC-Organisationen, um uns strategisch so zu positionieren, dass wir in einem hart umkämpften Markt weiterhin erfolgreich sein können."

