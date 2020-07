"Polizeiruf 110": RBB findet Nachfolger für Maria Simon

© rbb/Jeanne Degraa

Schauspieler André Kaczmarczyk wird neuer Ermittler im "Polizeiruf 110" des RBB. Er tritt die Nachfolge von Maria Simon an, die schon im vorigen Jahr ihren Abschied angekündigt hatte. Lucas Gregorowicz bleibt auch weiterhin mit dabei.



07.07.2020 - 11:09 Uhr von Alexander Krei 07.07.2020 - 11:09 Uhr

Schon vor mehr als einem Jahr kündigte Maria Simon ihren Ausstieg beim "Polizeiruf 110" an. Weil ihr letzter Fall erst Ende 2020 ausgestrahlt wird, hatte der RBB also ausreichend Zeit, um die Nachfolge zu klären. Nun steht fest: Ab 2021 wird André Kaczmarczyk an der Seite von Lucas Gregorowicz, der auch weiterhin an Bord bleibt. Für seine schauspielerische Leistung erhielt Kaczmarczyk in der Vergangenheit zweimal in Folge den Publikumspreis "Gustaf".





Nun folgt als nächster Karriereschritt also der "Polizeiruf. "André Kaczmarczyk beeindruckt mit seiner schauspielerischen Leistung in ganz unterschiedlichen Rollen bereits das Theaterpublikum", sagte RBB-Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus. "Wir freuen uns sehr, dass er nun auch für unsere Fernsehzuschauerinnen und -zuschauer als neuer Kommissar im 'Polizeiruf 110' des RBB zu sehen sein wird. Wir schauen gespannt und erwartungsfroh auf die gemeinsame Arbeit mit ihm und Lucas Gregorowicz."

André Kaczmarczyk: "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Lucas Gregorowicz und dem gesamten 'Polizeiruf'-Team des RBB. Es war eine absolute Überraschung im besten Sinne, dass ich für die Rolle ausgewählt wurde und nun blicke ich neugierig und gespannt auf diese neue Herausforderung. Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen und das Interesse an meiner Person."





Bis zu seinem ersten Einsatz wird es alleridngs noch ein wenig dauern. Im Frühjahr 2021 wird der von Lucas Gregorowicz verkörperte Kriminalhauptkommissar Adam Raczek zunächst alleine ermitteln, erst im darauffolgenden Herbst ist das neue Duo vereint, um fortan gemeinsam die Ermittlungen an der deutsch-polnischen Grenze aufzunehmen.

