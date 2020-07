Promi-Staffel von "MasterChef" startet Ende August bei Sky

© Sky/ Silviu Guiman

Erstmals lässt Sky in diesem Jahr elf Prominente bei "MasterChef" gegeneinander antreten. Die neue Staffel der Kochshow ist ab Ende August bei Sky One zu sehen. Mit Meta Hiltebrand ist außerdem ein neues Jury-Mitglied am Start.



13.07.2020 - 11:49 Uhr von Alexander Krei 13.07.2020 - 11:49 Uhr

Sky One holt "MasterChef" zurück auf den Bildschirm - wie angekündigt treten in der neuen Staffel allerdings Prominente gegeneinander an. Zu sehen ist "MasterChef Celebrity" ab dem 31. August jeweils montags um 20:15 Uhr. Anders als bisher zeigt der Pay-TV-Sender jedoch nur eine einstündige Folge pro Woche. Eine Ausnahme gibt's beim Finale, das am 2. November mit einer Doppelfolge ausgestrahlt wird.

Mit dabei sind Sängerin Beatrice Egli, Boxerin Susi Kentikian, Sexexpertin Paula Lambert, Moderatorin Panagiota Petridou, Moderatorin Silvia Schneider, Entertainer Thomas Hermanns, Schauspieler Hardy Krüger Jr., Ex-Fußballer Hans Sarpei, Moderator und Schauspieler Jochen Schropp sowie Model Cheyenne Ochsenknecht und ihr Bruder Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht.

Sie alle müssen sich Team- und Einzelwettbewerbe sowie Duellen stellen. Ihre jeweiligen Gerichte werden von Nelson Müller und Ralf Zacherl sowie Jury-Neuzugang Meta Hiltebrand bewertet. Wer die "kulinarische Reise um die Welt" für sich entscheidet, erhält eine Gewinnprämie von 25.000 Euro, die an eine wohltätige Organisation gespendet wird. Außerdem gibt's eine Cover-Story im Food-Magazin "Lust auf Genuss".

"Masterchef zählt zu den beliebtesten Brands auf unserer Plattform und die Vorfreude auf die neue Staffel ist groß", so Christian Asanger, Vice President Entertainment bei Sky Deutschland. "Mit dem Celebrity-Spin-Off geht die Erfolgsgeschichte weiter. Elf hochkarätige prominente Kandidaten und drei hochqualifizierte Juroren - das wird ein Festessen für alle Fans des Formates." Produziert wird die Show von Endemol Shine Germany - "mit verringerten CO2-Emissionen und ohne Einwegplastik", wie Sky betont.

