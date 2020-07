Tele 5: Das sind die neuesten "SchleFaz"-Highlights

© Tele 5 / Gert Krautbauer

Mitte August startet bei Tele 5 die neue Staffel der "Schlechtesten Filme aller Zeiten" ("SchleFaz"). Nun hat der Sender bekanntgegeben, welchen Streifen sich Oliver Kalkofe und Peter Rütten dann sechs Wochen lang widmen werden.



15.07.2020 - 10:18 Uhr von Timo Niemeier 15.07.2020 - 10:18 Uhr

Tele 5 wird die Sommerstaffel von "SchleFaz" am 14. August starten. Wie gehabt gehen dann immer am späten Freitagabend besonders schlechte Filme über den Sender - kommentiert von Oliver Kalkofe und Peter Rütten. Sechs Wochen lang dauert die Trash-Parade in diesem Sommer, zum Auftakt zeigt man "Rock Aliens" aus dem Jahr 1984. Darin landen Aliens auf der Erde, die plötzlich dem Rock verfallen. Den letzten "SchleFaz" der kommenden Staffel zeigt Tele 5 am 18. September, dann gibt's "Masters of the Universe" aus dem Jahr 1987 zu sehen.

Alle Filme der SchleFaZ-Sommerstaffel 2020 im Überblick:

SchleFaZ: Rock Aliens am 14. August, ca. 22.15 Uhr

SchleFaZ: Die Mumie des Pharao am 21. August, ca. 22.15 Uhr

SchleFaZ: Lass jucken, Kumpel am 28. August, ca. 22.15 Uhr

SchleFaZ: Angriff der Riesenspinne am 4. September, ca. 22.15 Uhr

SchleFaZ: Dollman - Der Space Cop am 11. September, ca. 22.15 Uhr

SchleFaZ: Masters of the Universe am 18. September, ca. 22.15 Uhr

Teilen