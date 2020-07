Vox: Neuer "Ready to beef"-Sendeplatz lässt hoffen

© TVNow/Pervin Inan Sertas

Die erste Staffel von "Ready to beef" ist aus Quotensicht ein herber Rückschlag für Vox gewesen, die zweite Staffel war daher bislang nur bei TVNow zu sehen. Nun gibt es auch einen Sendetermin für die lineare Ausstrahlung - und der lässt durchaus hoffen.



16.07.2020 - 08:22 Uhr von Timo Niemeier 16.07.2020 - 08:22 Uhr

Vox wird die zweite Staffel von "Ready to beef" ab dem 31. August ausstrahlen. Anders als bei Staffel eins werden die Folgen aber nicht mehr um 20:15 Uhr zu sehen sein, sondern immer am späten Montagabend ab 22:50 Uhr. Der Sendeplatz verspricht eigentlich gute Quoten für die Koch-Sendung: Im Vorfeld zeigt Vox nämlich die neue Staffel von "Die Höhle der Löwen". Die Gründershow läuft erstmals nicht dienstags, sondern am Montagabend (DWDL.de berichtete).

Inhaltlich hat sich bei "Ready to beef" dagegen nichts geändert. Gastgeber Tim Mälzer und Juror Tim Raue bitten zwei renommierte Küchenchefs aus unterschiedlichen Regionen und mit ganz verschiedenen Kochphilosophien zum Duell. Sie bringen ihre eigenen Küchenteams mit und kochen um ein Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro. Während für die ersten beiden Runden die Kontrahenten jeweils selbst eine für den anderen unerwartete Zutat mitbringen, die perfekt in ihrem Gericht als Hauptzutat inszeniert werden muss, wählt für Runde 3 Tim Mälzer zwei Zutaten aus, mit denen er die Duellanten überrascht.

In den neuen Folgen mit dabei sind unter anderem Alexander Herrmann, Lukas Mraz, Johannes King und Hans Neuner. Auf eine Revanche nach "Ready to beef"-Staffel ein warten unterdessen Viktoria Fuchs, Mario Lohninger, Max Strohe, The Duc Ngo und Martin Müller. Produziert wird die Sendung von Endemol Shine Germany.





Die erste Staffel lief auf dem für Vox ungewöhnlichen Sendeplatz am Freitagabend um 20:15 Uhr, Ende 2019 waren dort im Schnitt allerdings nur 3,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe drin. Am Ende der Staffel lag "Ready to beef" sogar unter der Marke von drei Prozent. Durch den neuen Sendeplatz sollte zumindest der Vorlauf stimmen.

