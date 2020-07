funk und ZDF starten neues Medizin-Format für YouTube

© funk

Im Auftrag des ZDF und funk lädt Dr. med. Florence Randrianarisoa von nun an zur virtuellen Sprechstunde ein. In kurzen Clips werden dabei alte Medizinermythen untersucht und Lösungen für alltägliche Probleme geliefert.



16.07.2020 - 10:29 Uhr von Kevin Hennings 16.07.2020 - 10:29 Uhr

Die Humanmedizinerin Dr. med. Florence Randrianarisoa gibt nun auch unter dem Synonym "Dr. Flojo" Tipps rundum Gesundheit. Im Auftrag des ZDF und funk lädt sie auf YouTube fortan zweimal wöchentlich Videos und Clips hoch, die vor allem die Generation "Frag Dr. Google!" ansprechen sollen. Neue Ausgaben werden jeweils am Mittwoch um 18 Uhr und sonntags um 15 Uhr veröffentlicht.

"Dr. Flojo" möchte dann Fragen wie "Kann ein Herz brechen?" oder "Machen E-Zigaretten krank?" klären. Fragen, die vor allem in der Jugend verbreitet sind. Ob im Klassenzimmer, in der Familie oder auf der Arbeit - alle tauschen sich über eigene Gebrechen oder neueste Erkenntnisse der Medizin aus. Deshalb nimmt Randrianarisoa unter die Lupe und erklärt alles, was es über den menschlichen Körper zu wissen gibt - auch das wirklich Unangenehme, worüber man nicht mal mit Freunden gerne spricht. Etwa, was getan werden muss, wenn man plötzlich Hämorrhoiden mit sich rumtragen muss, oder wie verhindert werden kann, Fußpilz zu bekommen.

In der aktuellen Folge dreht sich alles um die Antibabypille - das derzeit wohl umstrittenste Verhütungsmittel. Eigentlich soll die Pille das Leben von Frauen erleichtern. Doch welche Gefahren eine dauerhafte Einnahme mit sich bringen kann, wissen viele von ihnen nicht. Wie gefährlich ist es, wenn man die Pille mal vergessen hat? Und macht sie langfristig unfruchtbar? Dr. Flojo schaut sich verschiedene Mythen zur Antibabypille an und klärt auf, an welchen etwas dran ist und bei welchen es sich um Panikmache handelt.

Produziert wird "Dr. Flojo" von gatzke media GmbH. Die redaktionelle Leitung haben Florence Randrianarisoa selbst und Moritz Luppold von funk inne. Zu jedem Video gibt "Dr. Flojo" eine Quellenangabe an.

