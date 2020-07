Sat.1: Nach Porno-Reihe begleitet man Rettungskräfte

© Sat.1

Anfang August nimmt Sat.1 eine neue Reportagereihe ins Programm, in der man Rettungskräfte aller Art bei ihren Einsätzen begleitet. Auf dem Sendeplatz geht es in den Wochen davor erotisch zu.



16.07.2020 - 11:16 Uhr von Timo Niemeier 16.07.2020 - 11:16 Uhr

Sat.1 hat den Start der neuen Reportage-Reihe "112 Notruf Deutschland" angekündigt. Die von Spiegel TV produzierte Sendung ist ab dem 5. August immer mittwochs ab 20:15 Uhr zu sehen. Reporter haben die Einheiten verschiedener Rettungsdienste über Monate hinweg bei ihren Einsätzen begleitet und waren mit dabei, als Patienten geheilt und Leben gerettet wurden. Unter anderem geht es um eine Notaufnahme in Ludwigshafen, Rettungssanitäter in Frankfurt am Main und die Feuerwehr in Berlin-Neukölln.

"112 Notruf Deutschland" übernimmt damit in Sat.1 übrigens einen Sendeplatz, in dem der Sender in den beiden Wochen davor noch einen thematisch ganz anderen Schwerpunkt legt. So zeigt man ab der kommenden Woche mittwochs zur besten Sendezeit das neue Format "Mütter machen Porno" (DWDL.de berichtete).

Teilen