ProSieben startet Musik-Talk mit Ex-Joiz-Moderatorin

Anfang August nimmt ProSieben am späten Dienstagabend erstmals den neuen Musik-Talk "o2 Music Hall" ins Programm. Ex-Joiz-Moderatorin Alexandra Maurer trifft darin Künstler und blickt mit ihnen auf ihre Karrieren zurück.



17.07.2020 - 13:00 Uhr von Timo Niemeier 17.07.2020 - 13:00 Uhr

ProSieben hat unter dem Titel "o2 Music Hall" einen neuen Musik-Talk angekündigt, der am 4. August erstmals beim Sender zu sehen sein wird. Insgesamt sechs einstündige Folgen wird es von der neuen Sendung geben, ProSieben zeigt sie immer am späten Dienstagabend gegen 22:40 Uhr. Anders als der Name es vermuten lässt, handelt es sich bei "o2 Music Hall" um ein redaktionelles Format, o2 hat sich das Titelpatronat gesichert.

Moderiert wird der Musik-Talk von Alexandra Maurer, die zwischen 2013 und 2016 zum Moderationsteam von Joiz gehörte und zuletzt für RTLzwei bei "Deine Hochzeit - Live!" als Reporterin im Einsatz war. In "o2 Music Hall" trifft sie in "außergewöhnlichen Locations" auf Künstler. Die Orte sollen für die Musiker immer eine besondere Bedeutung haben. Dort geben die Sängerinnen und Sänger dann Einblicke in ihre Geschichte und Karriere.

Es geht um die größten Hits und Höhepunkte der Karriere, aber auch um Tiefschläge. "So offen und ehrlich hat man die SängerInnen und Bands noch nie erlebt", verspricht ProSieben. Zum Auftakt begrüßt Maurer in der Sendung Johannes Oerding. Und o2 spielt nicht nur im Namen der Sendung eine Rolle. So werden auch Highlights eines Gigs gezeigt, den Oerding im Rahmen eines o2-Streaming-Events gespielt hatte. Produziert wird das neue Format von RedSeven Entertainment.





Weitere Musiker, die in der Sendung zu sehen sein werden, sind bislang noch nicht bekannt. In der kommenden Woche will der Sender aber weitere Details zum Format kommunizieren. Dann soll es auch weitere Informationen zur Zusammenarbeit zwischen ProSieben und o2 geben. Die geschlossene Werbepartnerschaft geht offenbar über die Sendung hinaus.

