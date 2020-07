"Mainstreamer": TVNow bekräftigt breitere Aufstellung

© TVNow

Serien-Offensive, "Verbotene Liebe", Kinder-Bereich, weitere Reality-Formate und künftig auch ein Film-Bereich: Die Mediengruppe RTL Deutschland will TVNow in der kommenden Saison zum umfassenden Streaming-Angebot ausbauen.



"Mainstreamer" gehört derzeit wohl zu den angesagteren Wort-Neuschöpfungen in der Kölner Zentrale der Mediengruppe RTL Deutschland. Selbiges war schon in einigen Mitteilungen zum hauseigenen Streamingdienst TVNow zu lesen, auch angesichts der jetztigen Season-Preview. Und es umschreibt nicht zuletzt den Anspruch, mit einem sehr breit aufgestellten Angebot für jeden etwas zu bieten. Was man am heutigen Montag vorgestellt hat, war dabei überwiegend nicht neu, in der kompakten Übersicht ergibt sich nun aber ein wirklich breitgefächertes Bild.

So hat man ja bereits im Februar - noch kurz bevor die Corona-Krise ihre drastischen Auswirkungen entfaltete - in einem Fiction-Ausblick nicht weniger als elf neue Serien in Aussicht gestellt. Die Pläne hat man nun im wesentlichen nochmal wiederholt, auch wenn es durch die Corona-Unterbrechung nun naturgemäß zu Verzögerungen kommen dürfte. (Details zu den einzelnen Projekten hier). Jugendliche und jüngere Erwachsene will man mit dem "GZSZ"-Spinoff "Sunny" und der Neuauflage von "Verbotene Liebe" ansprechen. Dazu hat man neuerdings ja auch einen Kinder- und Familien-Bereich, in dem man gerade etwa "Ninja Warrior Kids" ein Ausrufezeichen setzt. Auch weitere vorwiegend von Super RTL bzw. Toggo bekannte Serien finden sich dort.

Kern der Eigenproduktionen in der Anfangszeit waren fraglos die Reality-Formate - und die bleiben natürlich auch weiter ein sehr wichtiger Bestandteil. So geht etwa "Temptation Island" weiter und bekommt noch den Promi-Ableger "Temptation Island VIP", wo man ebenso wie bei "Like me, I'm famous" mit RTL zusammenarbeitet. Zudem adaptiert man mit "Ex on the Beach" ein weiteres Format aus den USA. Zudem gibt's die Tattoo-Show "Just Tattoo of us" mit Mike Heiter und Elena Miras, ab 2021/22 steht dann ja zudem auch Fußball durch die umfangreichen Rechte an Europa League und Europa Conference League auf dem Programm.

Was fehlt noch, zum vollumfänglichen Angebot? Richtig, Filme - doch auch da will TVNow nun nachlegen und ab dem 20. August einen Film-Bereich starten. Die neusten Blockbuster sind aber nicht zu erwarten, stattdessen setzt man auf bekannte Klassiker. Als Beispiele nennt RTL Filme wie "American Pie", "Notting Hill", "Bridget Jones", "Indiana Jones", "Brautalarm", "Mission Impossible", "Transporter" und "Lara Croft: Tomb Raider".

