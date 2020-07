"Cobra 11" geht im August mit vielen Neuerungen weiter

© TVNOW/Guido Engels

Nach ungewöhnlich langer Pause geht es im August mit zahlreichen Veränderungen bei "Alarm für Cobra 11" weiter. Erdogan Atalay bekommt ein neues Team zur Seite gestellt, zudem soll es einen neuen Look geben. Die Zukunft der Serie ist dennoch unsicher.



23.07.2020 - 13:18 Uhr von Alexander Krei 23.07.2020 - 13:18 Uhr

Nichts weniger als "den größten Relaunch der 24-jährigen Seriengeschichte" stellt RTL für die neue Staffel von "Alarm für Cobra 11" in Aussicht. Dazu gehören neben einem neuen Team und einem neuen Look auch "erzählerische Vielfalt und facettenreiche Charaktere", verspricht der Kölner Sender, der die sechs neuen Folgen noch im August an den Start bringen will. Ab dem 20. August läuft "Cobra 11" auf dem bewährten Sendeplatz am Donnerstag um 20:15 Uhr - zum Auftakt mit einer Doppelfolge. Eine Woche zuvor steht der Staffelstart bereits bei TVNow zum Abruf bereit.

Die Handlung setzt zehn Monate nach den Geschehnissen der letzten Staffel an und beginnt mit der Rückkehr von Gerkhan (Erdogan Atalay) zurück zur Autobahnpolizei, wo der "Alte" plötzlich gewissermaßen der Neue ist, weil in der Zwischenzeit ein anderes Team die Arbeit übernommen hat. Neu im Darsteller-Kreis sind fortan Pia Stutzenstein, Nicolas Wolf und Patrick Kalupka.

Rassistische Tendenzen innerhalb der Polizei, Justizfehler sowie das Ausloten moralischer und gesetzlicher Grenzen sollen sich nach Angaben von RTL als Themen über die gesamte "Cobra 11"-Staffel ziehen. Daneben ist auch Platz für persönliche Geschichten - so geht es um die Rückkehr eines totgeglaubten Menschen, eine unglückliche Liebe und das Zurechtfinden in der neuen, modernen Welt.

Völlig unklar ist derweil, wie es für die Serie weitergehen wird. Bereits im Juni war bekannt geworden, dass RTL seinen von action concept produzierten Dauerbrenner auf den Prüfstand stellen wird. Die Produktion einer möglichen weiteren Staffel soll jedenfalls erst dann wieder aufgenommen werden, wenn alle neuen Folgen ausgestrahlt wurden (DWDL.de berichtete). Mit Blick auf die unsichere Zukunft der Serie verwies RTL auch auf die wirtschaftlichen Bedingungen. Insgesamt sollen bis Ende September aber noch 14 Episoden entstehen.

