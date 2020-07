Neue Serie von "Fleabag"-Machern ab September bei Sky

© Hbo

Die HBO-Comedyserie "Run" von Autorin Vicky Jones und Produzentin Phoebe Waller-Bridge wird ab Anfang September bei Sky zu sehen sein. Insgesamt sieben Folgen werden im wöchentlichen Rhythmus ausgestrahlt.



23.07.2020 - 14:24 Uhr von Kevin Hennings 23.07.2020 - 14:24 Uhr

Nachdem Phoebe Waller-Bridge und Vicky Jones mit "Fleabag" eine Ausnahmeserie produziert haben, schicken sie nun "Run" auf die internationalen Bildschirme. Die Comedy-Serie wird ab Dienstag, dem 8. September im wöchentlichen Takt jeweils in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD ausgestrahlt. Ersatzweise können die insgesamt sieben Episoden auch über Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q abgerufen werden.

Darum geht's: Einst haben Ruby (Merritt Wever) und ihre Jugendliebe Billy (Domhnall Gleeson) einen Pakt geschlossen. Sollte einer von ihnen aus dem Alltag ausbrechen wollen, schicken sie sich eine SMS mit dem Wort "Run". Antwortet der andere ebenfalls mit "Run", lassen beide alles liegen und stehen und treffen sich in New York in der Central Station. Eines Tages ist es tatsächlich so weit. Doch die Reise entwickelt sich völlig anders als gedacht.

Neben Merritt Wever und Domhnall Gleeson spielen auch Rich Summer ("Mad Men") als Rubys Ehemann, Laurence, Tamara Podemski ("Coroner") als Polizistin Babe Cloud, Archie Panjabi ("The Good Wife") als Billys frühere Assistentin, mit. Poebe Waller-Bridge ("Fleabag"), die gemeinsam mit Vicky Jones die Serie produziert hat, ist in einer kleinen Nebenrolle zu sehen. Vicky Jones schrieb auch das Drehbuch.

