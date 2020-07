Kabel Eins zeigt neues Camping-Format sonntags

© Kabel Eins

Eigentlich hatte Kabel Eins sein neues Camping-Format "Yes we camp!" erst vor wenigen Wochen für den Donnerstagabend angekündigt. Nun gibt es einen Sendeplatz und siehe da: Es wird sonntags laufen.



23.07.2020 - 19:00 Uhr von Timo Niemeier 23.07.2020 - 19:00 Uhr

Kabel Eins hat einen Sendetermin für seine neue Reihe "Yes we camp!" angekündigt. Das Format startet am 9. August und ist dann immer sonntags zur besten Sendezeit beim Sender zu sehen. Erst vor wenigen Wochen hatte man das Camping-Format in Aussicht gestellt, damals hieß es aber noch, es werde am Donnerstagabend laufen (DWDL.de berichtete). Produziert wird "Yes we camp!" von Good Times.

Inhaltlich dreht sich alles rund ums Camping. Und weil Reisen ins Ausland im Jahr 2020 durch Corona deutlich schwerer geworden sind, erwartet die heimische Camping-Branche einen wahren Boom. Und so begleiten die Macher der Sendung Campingplatz-Betreiber sowie Dauer- und Tour-Camper auf insgesamt vier deutschen Campingplätzen. Mit Camping kennt sich Kabel Eins übrigens aus, bereits im vergangenen Jahr veranstaltete man eine Camping-Woche, in der man sich in mehreren Formaten mit dem Thema beschäftigte.

Teilen