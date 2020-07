Universal TV startet Kampagne für Serien-Neustarts

© Universal TV

Der Pay-TV-Sender setzt ab sofort auf eine neue Marketing-Kampagne, die unter dem Claim "Besser zusammen" steht. Darin geht es vor allem um zwei Serien-Neustarts der nächsten Wochen. Auch 13th Street hat frischen Serien-Stoff angekündigt.



27.07.2020 - 12:44 Uhr von Alexander Krei 27.07.2020 - 12:44 Uhr

Mit den TV-Premieren von "Upright" und "Nurses" am 11. und 17. August sowie den Staffel-Finals von "Chicago Fire" und "Chicago Med" setzt Universal TV in den kommenden Wochen auf frischen Serien-Stoff, für den der Bezahlsender nun auch in Form einer Marketingkampagne noch einmal trommeln will. Der Start erfolgt bereits an diesem Montag.

Die Kampagne steht unter dem Claim "Besser zusammen" und wurde vom Creative- und Marketing-Team des Unternehmens sowie der Agentur Nureg umgesetzt und umfasst ein siebenstelliges Media-Brutto-Volumen. Sie beinhaltet Werbespots auf nationaler Ebene, die sowohl im Free- als auch im Pay-TV ausgestrahlt werden. Dazu kommen Printanzeigen, Radiospots, digitale Werbemittel und Out-of-Home-Maßnahmen.

Im Zentrum der Kampagne stehen speziell die Aspekte des Zusammenseins. "Wir alle freuen uns in dieser Zeit über den Zusammenhalt und endlich wieder auf ein Miteinander mit anderen - egal ob Freunde treffen, gemeinsam Abenteuer erleben oder einfach füreinander da sein", so Henning Roch, Marketing Director NBCUniversal International Networks Deutschland. "Mit unserer Marketingkampagne 'Besser zusammen' und unseren bewegenden und unterhaltsamen Sommer-Serien-Highlights wollen wir den Zuschauern genau dieses positive Gefühl von Gemeinschaft vermitteln."





Derweil hat auch der Schwestersender 13th Street frischen Serien-Stoff in Aussicht gestellt. So ermittelt Rosario Dawson ab dem 2. September immer mittwochs ab 20:13 Uhr in der Crime-Serie "Briarpatch - Texas Kills!" zwischen exzentrischen Charakteren und wilden Tieren, um den Mord an ihrer Schwester aufzuklären. Einen Tag später folgt "John Wick: Kapitel 2" mit Keanu Reeves.

Teilen