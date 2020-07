Neuer Termin: "Walking Dead"-Ableger startet im Oktober

© Amazon/AMC

Wegen der Corona-Pandemie wurde der schon für Frühjahr geplante Start von "The Walking Dead: World Beyond" verschoben, doch Anfang Oktober soll die Zombie-Serie nun doch noch Premiere feiern. Auch Prime Video hat den Start jetzt bestätigt.



27.07.2020 - 15:32 Uhr von Alexander Krei 27.07.2020 - 15:32 Uhr

Eigentlich sollte das neueste "Walking Dead"-Spin-off bereits im April auf Sendung gehen, doch nachdem der US-Sender AMC vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie die Premiere verschoben hat, blieb auch Prime Video nichts anderes übrig, als auf einen späteren Ausstrahlungstermin zu warten. Der Amazon-Streamingdienst wollte die Staffel jeweils kurz nach der US-Ausstrahlung in Deutschland zeigen.

Nun hat das Warten allerdings ein Ende. Wie inzwischen bekannt ist, wird "The Walking Dead: World Beyond" am 4. Oktober in den USA starten - und einen Tag später dann auch in Deutschland und Österreich laufen. Entsprechende Pläne hat Amazon am Montag bestätigt.

"The Walking Dead: World Beyond" erzählt die Geschichte der ersten Generation nach der Apokalypse: Einige werden zu Helden. Andere werden zu gefährlichen Gegenspielern. Letztendlich werden sie sich alle für immer verändern. Aufgewachsen und gefangen in ihrer Identität - im Guten und im Schlechten. Zum Cast gehören Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston, Nico Tortorellaund Julia Ormond.





Analog zur US-Ausstrahlung wird Prime Video ab Anfang Oktobr wöchentlich eine neue Folge zur Verfügung stellen. Insgesamt umfasst die Staffel zehn Folgen. Bei der Serie handelt es sich bereits um das zweite Spin-Off von "The Walking Dead". Schon seit 2015 läuft der Ableger "Fear the Walking Dead", von dem demnächst bereits die sechste Staffel an den Start gehen soll.

