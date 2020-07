Netflix-Serie "How to sell drugs online (fast") geht weiter

© Netflix

Kaum ist die zweite Staffel gestartet, da ist bereits die dritte in Arbeit: Aktuell entstehen in Köln neue Folgen der Young-Adult-Serie "How to sell drugs online (fast)", produziert von der btf. Es ist die bislang erfolgreichste deutsche Netflix-Serie hierzulande.



28.07.2020 - 08:00 Uhr von Alexander Krei 28.07.2020 - 08:00 Uhr

Erst vor wenigen Tagen hat Netflix die zweite Staffel von "How to sell drugs online (fast)" veröffentlicht, da gibt es bereits grünes Licht für eine Fortsetzung. Wie der Streamingdienst gegenüber DWDL.de bestätigte, soll eine dritte Staffel der von der btf produzierten Dramedy folgen. Diese wird aktuell sogar schon in und um Köln gedreht.

Dass Netflix auf die Tube drückt, hat einen guten Grund, immerhin ist "How to sell drugs online (fast)" die bislang erfolgreichste deutsche Original-Serie von Netflix in Deutschland, verrät der Streamingdienst, ohne jedoch konkrete Abrufzahlen zu nennen. Abseits von Deutschland begeisterte die Serie auch Zuschauer weltweit, heißt es, darunter in Italien, Frankreich und Brasilien.

In der jüngst gestarteten zweiten Staffel wächst der Online-Drogenshop von Moritz, Lenny und Dan immer schneller, sodass das Trio der weltweiten Nachfrage kaum hinterherkommt. Auch in der dritten Staffel werden die Hauptdarsteller Maximilian Mundt, Danilo Kamperidis und Damian Hardung sowie Lena Klenke und Lena Urzendowsky wieder mit dabei sein. Langston Uibel vervollständigt den Hauptcast als Neuzugang.

Showrunner und ausführende Produzenten von "How to sell drugs online (fast)" sind erneut Matthias Murmann und Philipp Käßbohrer - und auch Regisseur Arne Feldhusen ist wieder mit an Bord. Fans der Serie können sich damit also auf eine bewährte Mischung freuen. Wann genau die Ausstrahlung der dritten Staffel erfolgen wird, ist allerdings noch nicht bekannt.

