Joko und Klaas kämpfen ab September gegen ProSieben

ProSieben hat den Start der neuen Staffel "Joko und Klaas gegen ProSieben" terminiert, schon Anfang September geht’s auf dem gewohnten Sendeplatz weiter. Die Aufzeichnungen finden im August statt - dann auch wieder mit Publikum.



28.07.2020 - 13:41 Uhr von Timo Niemeier 28.07.2020 - 13:41 Uhr

Joko und Klaas treten ab September wieder in ihrer eigenen Show gegen ProSieben an. "Joko und Klaas gegen ProSieben" kehrt am 8. September zurück und ist dann wie gehabt immer dienstags zur besten Sendezeit zu sehen. Ein Sendersprecher hat den Termin gegenüber DWDL.de bestätigt. Fünf Folgen lässt ProSieben von Florida TV produzieren.

Anders als zuletzt wird es in der neuen Staffel auch wieder Studiopublikum geben, das ist bereits seit einigen Tagen klar (DWDL.de berichtete). Allerdings ist das Kontingent begrenzt, denn pro Show dürfen nur 90 der 750 Plätze besetzt werden. Zudem gelten "alle aktuellen Vorgaben und Auflagen der Behörden und des Robert-Koch-Instituts", heißt es von Seiten des Senders. Aufgezeichnet wird im August.

Die letzte Staffel von "Joko und Klaas gegen ProSieben" erreichte im Mai und Juni dieses Jahres durchschnittlich 14,2 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe und war damit ein schöner Erfolg für den Sender. Auch mit den 15 Live-Minuten, die Joko und Klaas in der Sendung gewinnen können, machte der Sender regelmäßig Schlagzeilen. Die Durchschnittsreichweite lag zuletzt bei 1,63 Millionen und damit so hoch wie noch nie.

