Kabel Eins: "Ab ins Kloster" löst "Rosins Restaurants" ab

Noch im August wird Kabel Eins die zweite Staffel seiner Dokusoap "Ab ins Kloster! Rosenkranz statt Randale" auf Sendung schicken. Im vorigen Jahr war das Format erstmals im Programm zu sehen und verzeichnete damals solide Quoten.



28.07.2020 - 15:20 Uhr von Alexander Krei 28.07.2020 - 15:20 Uhr

Mehr als ein Jahr liegt die Ausstrahlung der ersten Staffel von "Ab ins Kloster!" bei Kabel Eins bereits zurück, doch jetzt steht ein Termin für die Rückkehr des Formats fest, in dem es wieder um "Rosenkranz und Randale" gehen wird. Wie ein Sendersprecher gegenüber DWDL.de bestätigte, meldet sich die Dokusoap am 20. August zurück.

Insgesamt vier neue Folgen laufen donnerstags um 20:15 Uhr und damit dort, wo "Ab ins Kloster!" auch bisher schon zu sehen war. Die erste Staffel hatte es im vergangenen Jahr auf durchschnittlich etwas mehr als fünf Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gebracht und sich damit auf Höhe des Kabel-Eins-Schnitts bewegt. Aktuell zeigt der Sender donnerstags noch neue Folgen von "Rosins Restaurants".

Bei "Ab ins Kloster!" wissen die Kandidaten zwar, dass sie an einem Experiment teilnehmen, nicht aber, dass sie ins Kloster ziehen. Kabel Eins spricht von einem "echten Clash der Welten" und will am Ende die Frage beantworten, was im Leben wirklich glücklich macht. Produziert wird das Format von Imago TV.

