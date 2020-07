ZDF setzt Vorabendserie "Blutige Anfänger" fort

© ZDF/Conny Klein

Nachdem die erste Staffel Anfang des Jahres recht solide Quoten erzielt hat, geht die ZDF-Vorabendserie "Blutige Anfänger" nun in die Verlängerung. Die Dreharbeiten für die neuen Folgen sind bereits gestartet.



30.07.2020 - 17:16 Uhr von Timo Niemeier 30.07.2020 - 17:16 Uhr

Das ZDF schickt seine Vorabendserie "Blutige Anfänger" in eine zweite Staffel, das hat man nun bestätigt. Die Dreharbeiten für insgesamt zwölf neue Folgen sind bereits gestartet, gedreht wird in Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Berlin. Inhaltlich dreht sich in der Staffel alles um eine Leiche, die auf dem Campus der Polizeifachhochschule in Halle gefunden wird. So geht es unter anderem darum, ob der Mörder aus dem Umkreis der Hochschule kommt.

Die Lösung des Falls wird das Polizeiteam zwölf Folgen lang in Atem halten. Kilian (François Goeske) wird dabei auf eine harte Probe gestellt, da nicht nur seine Beziehung mit Inka (Luise von Finckh) bröckelt, sondern sein Vertreter Robin (Robert Maaser) sich auch nach Kilians Rückkehr in den Dienst weiter in der "MOKO" profiliert und sich bestens mit Ann-Christin "AC" (Jane Chirwa) versteht. Auch Larissa Marolt wird in zwei Folgen der Serie zu sehen sein. Neu in der Anfängertruppe, zu der auch Timmi Trinks gehört, ist Robert Maaser. Esther Schweins, Neil Malik Abdullah, Werner Daehn, Salvatore Greco und Martin Bretschneider stehen erneut als ihre Ausbilder vor der Kamera.

Die Drehbücher für die neuen Folgen schrieben Heike Brückner von Grumbkow, Jörg Brückner, Lucas Flasch, Beliban zu Stolberg und Cornelia Deil. Regie führen Nico Zavelberg, Irina Popow und Gero Weinreuter. Gedreht wird bis voraussichtlich Mitte Dezember 2020, produziert wird die Serie von Studio.TV.Film, Produzentin ist Milena Maitz.

Die erste Staffel lief zwischen Januar und April dieses Jahres und erreichte dabei am Mittwochvorabend durchschnittlich 3,69 Millionen Zuschauer. Eine Zahl, mit der alle anderen Sender wohl sehr zufrieden wären. Beim ZDF reichte das zu 12,0 Prozent Marktanteil und damit zu einem ordentlichen Wert, der aber unter dem Senderschnitt lag. Zuletzt beendete das ZDF einige seiner Vorabendserien, darunter "Heldt", "Die Spezialisten" und "SOKO München".

