Volles Haus: "Promi Big Brother" erstmals mit 16 Bewohnern

Gleich 16 Bewohnerinnen und Bewohner werden in diesem Jahr bei "Promi Big Brother" dabei sein, das mit drei Wochen deutlich länger ausfallen wird als bisher. Zwölf Teilnehmer der Realityshow hat Sat.1 jetzt schon mal offiziell bestätigt.



Zum ersten Mal wird Sat.1 in diesem Jahr seine Realityshow "Promi Big Brother" auf drei Wochen ausdehnen und zugleich weit mehr Shows in der Primetime ausstrahlen als in den Jahren zuvor. Weil diese Sendezeit auch gefüllt sein muss, hat der Sender jetzt angekündigt, so viele Teilnehmer wie noch nie in das Haus zu schicken. Gleich 16 Promis - oder zumindest solche, die Sat.1 dafür hält - werden von Freitag an in der Show zu sehen sein.

Schweizer "Bachelorette" Adela Smajic, Szene-DJ, die beiden "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerinnen Elene Lucia Ameur und Saskia Beecks sowie Social-Media-Star Udo Bönstrup mit von der Partie.

Zwölf davon hat Sat.1 nun schon mal offiziell bestätigt: Demnach sind Wimbledon-Siegerin Claudia Kohde-Kilsch, Schauspielerin Jasmin Tawil, Ballermann-Sänger Ikke Hüftgold, Musikerin Kathy Kelly, Reality-Sternchen Emmy Russ, "Love Island"-Kandidat Mischa Mayer, Teleshopping-Moderator Sascha Heyna, die





In der Auftaktshow, die am kommenden Freitag ab 20:15 Uhr live ausgestrahlt wird, werden die Moderatoren Jochen Schropp und Marlene Lufen vier weitere Bewohner begrüßen, die dann live die "Promi Big Brother"-Welt betreten werden. Die nun bereits benannten Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden zu diesem Zeitpunkt schon eingezogen sein. Produziert wird die Show erneut von Endemol Shine Germany.





Sat.1-Unterhaltungschef Mark Land zeigt sich indes davon überzeugt, dass auch das verlängerte "Promi Big Brother" erfolgreich sein wird. "Wir haben in diesem Jahr die besondere Situation, dass andere große Events im Sommer nicht stattgefunden haben, zum Beispiel die Fußball-EM oder die Olympischen Spiele. Die Verlängerung von 'Promi Big Brother' ist unsere Antwort auf die Frage, was im TV das Event des Sommers wird", sagte Land kürzlich im DWDL.de-Interview. "Wir haben bei 'Promis unter Palmen' schon sehen können, wie groß der Wunsch nach Eskapismus in Corona-Zeiten ist."

