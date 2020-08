ZDF startet "heute-journal"-Ableger gegen Mitternacht

© ZDF/Rico Rossival/Jana Kay/Dirk Staudt/ZDFMarketing

Die Redaktion des "heute-journals" wird ab September auch für die werktäglichen Nachrichten gegen Mitternacht verantwortlich sein. Im Zuge dessen startet das "heute-journal Update". Hinter den Kulissen verpasst sich das ZDF damit eine neue Struktur.



03.08.2020 - 14:44 Uhr von Alexander Krei 03.08.2020 - 14:44 Uhr

Das "heute journal" ist das erfolgreichste Nachrichtenmagazin Deutschlands - und bald erhält es einen weiteren Sendeplatz. Wie das ZDF am Montag bestätigte, wird es ab dem 7. September montags bis freitags gegen Mitternacht das "heute-journal update" zu sehen geben, das damit die jüngst eingestellten Spätnachrichten von "heute+" ablöst. In der 15-minütigen Spätausgabe soll es neben News auch Hintergrundberichte, Schaltgespräche und Interviews zu sehen geben.

"Die 'heute-journal'-Redaktion erhält damit die Zuständigkeit für den Informationsfluss am gesamten Abend", sagt die stellvertretende ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten über das neue Format. "Die Sendung um 21:45 Uhr bleibt das große Flaggschiff des Abends. Das Update verlängert die Informationsstärke des 'heute-journal' in die Nacht und wird eigene Akzente haben - durch Themensetzung und Interviews“.

In der neuen Struktur werde somit die "heute"-Redaktion mit den "heute"-Sendungen und den "heute Xpress"-Ausgaben jeweils den Überblick über das Tagesgeschehen bis zur Hauptsendung um 19:00 Uhr, so Schausten. "Für den Abend ist das 'heute-journal' zuständig mit Vertiefung und Einordnung in der Hauptsendung und dem Update als Spätausgabe. Alle Sendungen liefern ihre Informationsinhalte dem Online-Nachrichtenangebot ZDFheute zu, das sich - gerade erst runderneuert - um die passgenaue Aufbereitung der ZDF-Infoinhalte im Netz kümmert."

Während mit Hanna Zimmermann auch eine ehemalige "heute+"-Moderatorin zum Team des "heute-journal Updates" gehört, steht Daniel Bröckerhoff für die neue Sendung nicht vor der Kamera. Stattdessen präsentiert Zimmermann das Nachrichtenformat im Wechsel mit Nazan Gökdemir, die seit 2012 das "Arte Journal" moderiert. Auch Redaktionsleiter Wulf Schmiese wird die Sendung einige Wochen im Jahr präsentieren.





"Unser Motto ist: eine Redaktion - zwei Sendungen", so Schmiese. "Seit Gründung vor über 40 Jahren wird es das 'heute journal' nun erstmals zweimal täglich geben, aber es werden zwei unterschiedliche Sendungen sein. Im 'heute-journal update' werden wir den allerneuesten Stand über die Themen des Tages geben. Die Spätausgabe soll eigene Kontur bekommen." Auch würden Elemente von Social Media zurück ins lineare Fernsehen geholt.

