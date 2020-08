Noch im August gibt's "K11"-Nachschub am Sat.1-Vorabend

© Sat.1

Nach der recht erfolgreichen Rückkehr geht's Ende August mit weiteren Folgen von "K11 - Die neuen Fälle" in Sat.1 weiter. Die Dreharbeiten für die gescriptete Crime-Doku konnten nach einer Corona-bedingten Pause wieder aufgenommen werden.



Noch in diesem Monat wird Sat.1 die Ermittler von "K11" auf den Bildschirm zurückholen. Wie eine Sendersprecherin auf DWDL.de-Nachfrage bestätigte, zeigt Sat.1 die neuen Folgen der von Constantin Entertainment produzierten Crime-Doku ab dem 24. August montags bis freitags um 18:00 Uhr. Zuerst hatte "Wunschlist" über die Rückkehr berichtet.

Bereits im Mai hatte Sat.1 das Format nach mehrjähriger Pause zurückgeholt und damit im Schnitt immerhin 7,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt. In der Spitze konnte "K11" sogar bis zu 9,7 Prozent erzielen, was angesichts der in aller Regel schwachen Vorabend-Quoten einen schönen Erfolg für Sat.1 darstellte. Wegen der Corona-Pandemie musste das Format allerdings damals schneller in die Pause gehen als ursprünglich gedacht.

Wie schon im Original sind auch in der Neuauflage von "K11 - Die neuen Fälle" wieder Michael Naseband und Alexandra Rietz mit dabei. Unterstützt werden sie von Philipp Stehler und Daniela Stamm. Im Anschluss an "K11" zeigt Sat.1 künftig vorerst halbstündige Folgen von "Auf Streife - Die Spezialisten".

Zuletzt hatte der Sender wieder verstärkt mit Ermittler-Dokus im Vorabendprogramm experimentiert. Neben "K11" gab es im Frühjahr bereits "Richter & Sindera - Ein Team für harte Fälle" sowie "Grünberg und Kuhnt - Kommissare ermitteln" zu sehen. Auch die "Ruhrpottwache" feiert aktuell ein Comeback. Darüber hinaus arbeitet Sat.1 auch eine Rückkehr von Ingo Lenßen. In "Lenßen übernimmt" wird der Rechtsanwalt Mandanten beraten, die dringend Hilfe benötigen (DWDL.de berichtete).

